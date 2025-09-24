Robert De Niro sorprende en Jimmy Kimmel Live! al parodiar al jefe de la FCC

El actor Robert De Niro sorprendió al realizar una inesperada aparición durante el regreso a la televisión del programa Jimmy Kimmel Live!, donde parodió al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), designado por el presidente Donald Trump.

Luego del monólogo de Jimmy Kimmel, tras la polémica suspensión que enfrentó, el conductor anunció que contaría con una entrevista en vivo con el presidente de la FCC, Brendan Carr. Sin embargo, durante la conexión, en lugar de Carr, apareció De Niro caracterizado como un “presidente mafioso” de la FCC decidido a restringir la libertad de expresión.

“Así que dile a Whoopi que tenga un poco de respeto, o la única vista que tendrá será desde debajo de George Washington. El puente, no el tipo”, dijo De Niro en referencia a Whoopi Goldberg, que hasta ese momento había mantenido silencio sobre la controversia.

La interacción escaló cunado en tono satírico Kimmel cuestionó si se trataba de una amenaza directa. El actor, en personaje, respondió que jamás atentaría contra “la señorita Goldstein”, pero insistió en que solo estaba ofreciendo una “lección sobre las consecuencias”.

En un intercambio cargado de ironía, Kimmel acusó a la FCC ficticia de actuar con “tácticas de turba” para reprimir la libertad de expresión. De Niro no tardó en replicar: “¿Qué carajo me acabas de decir? Soy la maldita FCC. Puedo decir lo que me dé la gana… Solo soy yo, Jimmy, el presidente de la FCC, sugiriéndote con delicadeza que te calles la boca”.

El ganador del Óscar llevó la parodia aún más lejos al ironizar sobre un sistema de tarifas para ejercer la libertad de expresión: gratuito cuando se trataba de elogios hacia Trump, pero con un costo elevado en caso de críticas.

“Depende de lo que quieras decir. Si quieres decir algo bonito sobre el hermoso, espeso y rubio cabello del presidente o sobre cómo se maquilla mejor que cualquier tía, es gratis. Pero si quieres hacer un chiste como que está tan gordo que necesita dos asientos en el avión de Epstein, te va a costar caro”, bromeó.

Como era de esperase, el segmento que estuvo cargado de humor negro y crítica política, rápidamente se viralizó en redes sociales.

Mira aquí el video

