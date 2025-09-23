Sinclair y Nexstar no emitirán el show de Jimmy Kimmel pese a su regreso

A pesar de que Disney y ABC comfirmaron que el programa de Jimmy Kimmel volverá a la programación a partir de este martes 23 de septiebre, dos de los grupos de medios más grandes de Estados Unidos, Sinclair Broadcast Group y Nexstar Media Group, decidieron mantener la suspensión de Jimmy Kimmel Live! en sus estaciones afiliadas.

Un portavoz de Sinclair informó que el espacio que ocupaba el late night será reemplazado por noticieros locales mientras se prolongan las conversaciones con ABC sobre un eventual regreso del show.

“A partir del martes por la noche, reemplazaremos Jimmy Kimmel Live! en nuestras estaciones afiliadas a ABC con programación de noticias. Continuamos las conversaciones con ABC mientras evaluamos el posible regreso del programa”, señaló la compañía en un comunicado.

En paralelo, Nexstar, operadora de 28 estaciones afiliadas a ABC, confirmó que tampoco retomará la emisión del programa. Según la empresa, la medida busca garantizar “un ambiente de diálogo respetuoso y constructivo” en sus mercados.

“Notamos que Jimmy Kimmel Live! estará disponible en todo el país en múltiples productos de transmisión propiedad de Disney, mientras que nuestras estaciones se enfocarán en seguir produciendo noticias locales y otra programación relevante para sus respectivos mercados”, indicó Nexstar.

La decisión de ambos grupos supone un impacto significativo: poco más de una cuarta parte de las aproximadamente 240 estaciones afiliadas a ABC no emitirán el programa nocturno de Kimmel de manera temporal, lo que representa cerca del 25 por ciento de la audiencia televisiva nacional, según cálculos de Variety.

Por ahora, Jimmy Kimmel Live! seguirá disponible en los servicios de streaming de Disney, lo que permitirá a la audiencia acceder al programa, aunque con una distribución limitada en televisión abierta.

El conflicto se originó hace unos días tras los comentarios de Kimmel sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, donde insinuó que el sospechoso tenía afinidad con el movimiento MAGA y criticó la respuesta del presidente Donald Trump.

“Caímos a nuevos niveles el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar a este joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos, y haciendo todo lo posible por sacar provecho político de ello“, dijo Kimmel.

Posteriormente, Disney explicó que la suspensión inicial buscaba evitar agravar la situación durante un momento delicado para el país; sin embargo, tras varios días de diálogo con el presentador, la cadena decidió reanudar la producción del programa este martes.

Sigue leyendo: