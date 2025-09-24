Sentencian a novato terrorista ISIS que se justificó por venir de un hogar violento en Queens, Nueva York

Awais Chudhary, un joven aspirante a miembro de la organización terrorista extranjera Estado Islámico (ISIS) que difundió propaganda extremista y planeó un apuñalamiento fallido en Queens (NYC), fue sentenciado ayer a nueve años de prisión tras denunciar al grupo terrorista en una emotiva declaración ante un juez.

También deberá cumplir 15 años de libertad supervisada una vez cumplida su condena de prisión. Chudhary ya ha pasado 6 años en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn mientras esperaba el juicio tras su arresto en 2019 siendo un adolescente.

El sentenciado, quien es autista y al momento tiene de 25 años, dijo ayer en el tribunal que quería proteger a sus hermanas de un hogar abusivo, y luego se dio cuenta de que había caído en un laberinto de propaganda de ISIS diseñada para explotar su vulnerabilidad.

Quiero dejar claro que no apoyo a ISIS" Awais Chudhary – Sentenciado en Nueva York

“Quiero dejar claro que no apoyo a ISIS”, afirmó Chudhary, citado por Daily News. “ISIS se presentó como protector de los débiles y vulnerables… y yo quería serlo”. Y añadió: “Simplemente estaba pidiendo ayuda a gritos. Estaba buscando en los lugares equivocados… Lamento profundamente no haber tenido la fuerza y ​​la madurez para alejarme de los mensajes de ISIS”.

Chudhary era un adolescente cuando empezó a recopilar propaganda de ISIS y creó un video en línea titulado “Cómo obtener los archivos”, en el que mostraba a otros cómo encontrar propaganda y usar herramientas de privacidad en internet. Además ayudó a otro simpatizante de ISIS convicto a encontrar posibles reclutas angloparlantes y a editar propaganda, según los federales.

En agosto de 2019 comenzó a comunicarse con alguien a través de la aplicación de mensajería Telegram para planear un ataque con cuchillo, sin darse cuenta de que su nuevo amigo eran en realidad dos agentes federales encubiertos.

Chudary llegó incluso a realizar tareas de reconocimiento en los puentes peatonales sobre Grand Central Parkway y el paseo marítimo de Flushing Bay, y a encargar un cuchillo táctico y otros equipos en Amazon, pero los federales lo vigilaban todo el tiempo. También le preguntó al agente encubierto cómo fabricar una “bomba de balde” que pudiera lanzar por encima de la valla de la pasarela sobre los autos que estaban abajo.

En junio se declaró culpable de intentar brindar apoyo material a ISIS, un cargo que conlleva una pena máxima de 20 años, aunque las directrices federales establecen una pena adecuada de entre 8 y 12 años.

Su abogado, Samuel Jacobson, de la Defensoría Federal, solicitó ocho años y afirmó que Chudhary recurrió a la religión y al extremismo porque vivía en una “casa de los horrores” dirigida por su tío. Además sugirió que la vida de su defendido e podría haber sido diferente si el FBI hubiera “llamado a su puerta” en lugar de involucrarlo en una operación encubierta.

La fiscal federal adjunta Ellen Sise refutó ese argumento, afirmando: “Es francamente alarmante para el gobierno que el acusado siga culpando al FBI de su conducta”. También sugirió que la obsesión asociada con su autismo podría hacerlo “más peligroso, no menos”.

Los abogados de Chudhary afirmaron que, desde su diagnóstico de autismo, ha desarrollado estrategias de afrontamiento y autorregulación que antes desconocía.

La jueza del Tribunal Federal de Brooklyn, Carol Bagley Amon, también rechazó cualquier argumento que atribuyera la culpa al FBI, pero afirmó que, en su opinión, la negación de Chudhary de ISIS parecía genuina. “He considerado los problemas de salud mental que ha documentado ante el tribunal”, declaró.

“Awais Chudhary juró lealtad a una brutal organización terrorista y se propuso asesinar a ciudadanos estadounidenses”, declaró la fiscal general Pamela Bondi, en un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).

Este año Najibullah Zazi, un inmigrante afgano que se declaró culpable de complot en 2009 para atacar el Metro de Nueva York afirmando que había sido reclutado por Al Qaeda en Pakistán y luego testificó contra sus amigos, fue nuevamente encarcelado tras enviarles cientos de dólares a prisión, según su abogado.

En otro caso similar, en abril de este año Rasheedul Mowla, ciudadano estadounidense de 28 años, se declaró culpable en un tribunal federal de Brooklyn (NYC) de intentar proporcionar apoyo material o recursos al Estado Islámico (ISIS), una organización terrorista extranjera.

En febrero Mansuri Manuchekhri, residente en Brooklyn (NYC) nativo de Tayikistán, fue arrestado bajo cargos de conspirar para apoyar a ISIS y su rama en Asia Central (ISIS-K) al proporcionarles $70,000 dólares a sus seguidores en Turquía y Siria.

En junio del año pasado 8 inmigrantes con presuntos vínculos con ISIS fueron arrestados después de que se llevó a cabo una investigación del FBI, ICE y DHS en Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles. En mayo de 2024 Victoria Jacobs, también conocida como Bakhrom Talipov, fue sentenciada a 18 años de prisión después de ser hallada culpable por un jurado en Nueva York de financiar el terrorismo en Siria a través de Bitcoin.

En diciembre de 2023 Karrem Nasr, joven estadounidense residente de Nueva Jersey, fue arrestado en Kenia y traído de vuelta a Nueva York para enfrentar cargos de intento de brindar apoyo material a al-Shabaab, el grupo terrorista con sede en Somalia afiliado a al-Qaeda, organización responsable de los ataques 9/11.