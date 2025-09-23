Jimmy Kimmel regresó a ABC por “respeto” a su equipo de trabajo, según informe

Una fuente cercana al programa nocturno de Jimmy Kimmel aseguró que el el presentador regresó a ABC tras su polémica suspensión por respeto a sus equipo de trabajo.

Una fuente consultada por Daily Mail aseguró que Kimmel aceptó retomar el programa para asegurar que su equipo de trabajo no perdiera su empleo. El programa de Jimmy Kimmel fue suspendido indefinidamente luego de los comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. La suspensión del famoso programa causó indignación pública y tras varios días de conversaciones con el presentador, Disney, empresa propietaria de ABC, anunció la restitución del show.

La fuente dijo que Kimmel aceptó retomar el show para garantizar el trabajo de los miembros de su equipo. “Él regresará por todos los que trabajan para él y, por respeto a ellos, quería que todos en su equipo no perdieran ningún salario ni más trabajo del que ya habían perdido”, dijo la fuente.

El insider dijo que Jimmy Kimmel no quería regresar a ABC, pero se siente satisfecho de que su equipo conservara sus empleos. Asimismo aseguró que el presentador esperará que acabe su contrato con la cadena. “Aunque quería dejar ABC y esperaba no volver en absoluto, está contento de que la gente con la que trabaja tendrá algo de tiempo para decidir sus próximos pasos, porque lo que esto le enseñó a Jimmy fue que quizá no deje ABC ahora, lo hará una vez que se acabe su contrato a menos que le ofrezcan un montón de dinero”, dijo.

Jimmy Kimmel estaría enojado con la cadena. “Está enojado con ellos por hacerle esto a él y a su equipo y mañana será un programa imperdible; nos dará una idea de lo que ha estado enfrentando en los últimos días y todos sabremos cuáles son sus planes para el futuro. Él no se va a quedar de brazos cruzados”, dijo.

La suspensión del programa de Jimmy Kimmel ocurrió luego de que el presentador dijo en su programa el lunes pasado que “la pandilla MAGA” estaba intentando retratar al sospechoso del asesinato de Kirk “como algo distinto a uno de ellos”.

Tras este comentario el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, advirtió que ABC y Disney podrían ser castigados. ABC anunció que el programa de Kimmel sería cancelado indefinidamente. Esto trajo un fuerte rechazo de figuras del espectáculo.

El 22 septiembre Disney anunció que luego de varios días de conversaciones con Kimmel acordaron que el programa volvería a transmitirse a partir de este martes. Disney dijo que la decisión de suspender el programa para “evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país”.

“Es una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar el programa el martes”, dice el comunicado.

