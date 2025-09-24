Turista procedente de North Carolina muere ahogada en playa de San Juan, Puerto Rico

SAN JUAN – Una turista estadounidense de 30 años y residente del estado de Carolina del Norte fue encontrada muerta en la madrugada de este miércoles presuntamente tras ahogarse en una playa en San Juan, informó la Policía.

Según la información preliminar brindada por las autoridades, los hechos fueron reportados a las 3:40 de la madrugada de hoy, cuando personal de seguridad del Hotel Caribe Hilton alertó a las autoridades que encontró el cuerpo de una mujer sin signos vitales en dicho cuerpo de agua.

La víctima fue identificada como una mujer de 30 años, residente del estado de Carolina del Norte.

El agente José Flores, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y el fiscal de turno se harán cargo de la pesquisa de la muerte de la mujer.

Las autoridades ampliarán con más detalles este suceso durante el día.