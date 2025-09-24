Wayne Rooney revela sus problemas con el alcohol y asegura que su esposa le salvó la vida

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de la selección de Inglaterra, abrió su corazón en una entrevista con Rio Ferdinand, donde confesó que atravesó serios problemas con el alcohol durante su carrera y que, de no ser por el apoyo de su esposa Coleen, “estaría muerto”.

“Fue un momento de mi vida en el que lo estaba pasando muy mal. Pero no quería contárselo a nadie, no quería poner esa presión en nadie. Recuerdo que llegaba al entrenamiento, me ponía colirio y comía chicle porque venía dos días de estar bebiendo seguidos. Entrenaba y en el fin de semana marcaba un par de goles y volvía a hacer lo mismo, salir dos días seguidos”, relató.

Preguntado sobre quién fue clave para frenar esa situación, Rooney no dudó en señalar a su esposa, Coleen, a quien conoció desde niño y con quien ha formado una familia: “Me encantaba el fútbol, pero también me gustaba salir. Ella lo vivió desde muy pronto y me intentaba controlar, bueno, no controlar, pero ayudarme mucho. Yo necesitaba que alguien me dirigiera. Si ella no hubiera estado ahí, estaría muerto”, aseguró.

El exjugador de 38 años añadió que su pareja ha sido fundamental en mantenerlo enfocado a lo largo de dos décadas: “He cometido errores en el pasado, pero soy diferente y ella ha conseguido mantenerme en el buen camino durante veinte años”.

En la charla, Rooney también sorprendió al admitir que siempre fue una persona insegura, algo que, según él, solo Coleen conocía: “Al final eres un ser humano. La gente te ve como un gran macho que lleva el número 10 en el Manchester United y que es el capitán de Inglaterra. Pero soy muy inseguro sobre muchas cosas. Por ejemplo, si me ves la semana que viene en la playa, estaré con la camiseta puesta y con una gorra. Incluso en mi época de jugador, no me quitaría la camiseta”.

