Exjugador de la MLS, Mateusz Klich, ataca a Messi: “Su padre controla el Inter Miami, no recomiendo ir”

Una nueva polémica mediática se ha desatado en la MLS en torno a Messi y el Inter Miami. El exjugador de D.C. United y Atlanta United, Mateusz Klich, acusó al astro y argentino y a su padre de haber secuestrado el poder dentro de las decisiones del club.

En una entrevista para el canal de Youtube Foot Truck, Klich aseguró que el Inter Miami se había vuelto una organización tóxica y e incómoda para trabajar. “No recomiendo Miami mientras Messi esté allí”, dijo.

“Es un desastre; la gente se va, los entrenadores y los fisioterapeutas se van. Organizativamente, es pésimo. El padre de Messi (Jorge Messi) prácticamente dirige el club. Todos hablan español y no se puede hacer nada sin su consentimiento. El club en sí está a 45-50 minutos de Miami”, explicó.

El mediocampista polaco destacó que franquicias como Nashville SC, Portland Timbers o Seattle Sounders ofrecen una proyección mucho más sólida para firmar contratos y facilitar el proceso de adaptación. Según Klich, estos clubes brindan un entorno más estable y cómodo tanto en lo deportivo como en lo personal.

“Red Bull tiene un estadio mejor ahora, pero el City también está construyendo un estadio espectacular. Hay clubes como el Columbus Crew y el Cincinnati, que tienen estadios excelentes y una base excelente, pero vivir allí es muy aburrido. Recomendaría Nashville, si tienen la opción de ir al Nashville SC. Es un lugar precioso, la capital del país. Portland y Seattle tienen ambiente, pero es el fin del mundo”, opinó.

Klich llegó a la MLS en 2023 tras su etapa en el Leeds United. Firmó con D.C. United y rápidamente se hizo con el puesto titular en el medio campo. Estuvo por una temporada y en diciembre 2024 se marchó transferido al Atlanta United.

Su rendimiento no fue el mismo. Solo pudo jugar 16 encuentros (nueve como titular), repartió una asistencia y no convirtió goles. Fue liberado por el club a mediados de 2025.

Klich enfrentó a Messi en un partido disputado en mayo de 2024, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, cuando vestía la camiseta de D.C. United. En esa ocasión Inter Miami ganó 1-0. Actualmente, juega en Ekstraklasa Cracovia de su país, club en el que debutó como profesional en 2008.



