Cuáles son los mejores autos para ahorrar gasolina en Estados Unidos, según Gemini

Ahorrar gasolina no solo debe ser una prioridad para muchos conductores en Estados Unidos, por el precio del combustible, sino también por la eficiencia en el uso diario. En pleno 2025, hay modelos que destacan por ofrecer un buen rendimiento en esta categoría.

Con el aporte de Gemini, la inteligencia artificial de Google, te ofrecemos un repaso por cinco de los autos más efectivos para manejar largas distancias, sin que el tanque se vacíe demasiado rápido.

Los 5 mejores autos para ahorrar gasolina en Estados Unidos

1. Toyota Corolla: un clásico confiable

El Toyota Corolla sigue siendo uno de los autos más populares entre quienes buscan economía. Ofrece un consumo promedio de 32 a 41 millas por galón (mpg), lo que lo convierte en un aliado para la ciudad y la carretera.

Su precio en 2025 ronda los $23,000 a $26,000 en modelos nuevos, mientras que en el mercado de segunda mano se consiguen versiones recientes por menos de $18,000.

2. Honda Civic

El Honda Civic es otro favorito. Su versión con motor de cuatro cilindros alcanza entre 33 y 42 mpg, con un diseño cómodo y seguro para viajes largos.

En el mercado actual, un Civic nuevo cuesta entre $24,000 y $28,000, mientras que un usado de los últimos tres años se puede encontrar desde $19,000. Es una opción que combina ahorro con un valor de reventa sólido.

3. Hyundai Elantra

El Hyundai Elantra ha ganado terreno gracias a su motor eficiente que rinde hasta 43 mpg en carretera. Además, es uno de los más accesibles en precio dentro de esta categoría.

Para 2025, un modelo nuevo se ubica entre $22,000 y $26,000, y los usados se encuentran fácilmente desde $17,000. Su relación entre costo y ahorro de combustible lo hace muy atractivo para estudiantes y familias jóvenes.

4. Kia Forte

El Kia Forte ofrece un consumo de hasta 41 mpg, con un diseño práctico y cómodo para el día a día. Su gran ventaja es el precio: en 2025, un nuevo Kia Forte cuesta entre $21,000 y $25,000, siendo uno de los más baratos dentro de los sedanes de bajo consumo.

En el mercado de segunda mano es posible conseguirlo desde $16,000, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes quieren ahorrar en todo sentido.

5. Toyota Prius: el pionero híbrido

El Toyota Prius sigue siendo referencia en autos ahorradores de gasolina, especialmente en su versión híbrida, con un rendimiento de hasta 57 mpg en ciudad.

Aunque es más costoso que otros de la lista, sigue siendo atractivo para quienes manejan largas distancias. En 2025, su precio nuevo oscila entre $28,000 y $33,000, y los usados arrancan desde $20,000.