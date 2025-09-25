Elizabeth Álvarez comparte su historia de amor con Jorge Salinas

Si hablamos de un matrimonio estable en el mundo del entretenimiento, por supuesto tenemos el de los actores Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, quienes están cerca de celebrar 14 años de haber unido sus vidas. Además, la pareja tiene a los mellizos Máxima y León, por lo cual hacen un grandioso equipo y se sienten contentos por lo que han construido.

La actriz fue entrevistada en el programa “De primera mano” y se sinceró sobre cómo fue ese momento cuando ella sintió que Cupido la flechó; por ello, mencionó el nombre del proyecto con el cual todo dio inicio: “Cuando terminamos Fuego en la Sangre, si empezamos a salir y es que el amor así es. Cuando Dios se pone, dice: ‘Estos dos que se junten y no hay nada que pueda contra ello'”.

Durante la entrevista del mencionado programa de entretenimiento, destacó que no importa la gran cantidad de diferencias que puedan existir por la forma de ser de cada uno, ya que cuando el sentimiento es más grande, se puede llegar lejos y son un claro ejemplo: “Yo creo que las voluntades del amor y Cupido se atraviesan, avienta la flecha”.

El día que ellos contrajeron matrimonio, Elizabeth se sintió un poco indispuesta y tuvo que recibir atención médica, por lo cual ella consideraba que lo mejor era mejor suspender la ceremonia. Pero Jorge le pidió que no hicieran eso y que realizaran la celebración, y en medio de todo logró hacerse: “Yo le dije: ‘Cancelamos la boda’ y él dijo: ‘No, yo me quiero casar. Padrísima boda. Le digo que me debe una boda porque opacó a la novia'”, comentó.

“Ya van a cumplir 10 años, 10 años de ser la mamá de estos chiquitos… Cuando ves tu vida personal y tu satisfacción personal con respecto a tu vida real, no la de ficción, supera mis expectativas en todo. Somos un conjunto: soy mamá, soy mujer, soy actriz, esposa, amiga, hermana, hija, y todo eso te forma, habla de ti. Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida, muy bendecida, porque he reunido todas las cosas que yo quería y Dios y la vida me han dado más”, dijo en la entrevista.

