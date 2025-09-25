Futbolista inglesa Jess Naz recibe insultos racistas y exige acciones contundentes

La futbolista del Tottenham Hotspur e internacional con Inglaterra, Jess Naz, denunció los insultos racistas que recibió en redes sociales después de la victoria de su equipo en penales contra el Aston Villa en la Women’s League Cup.

“Ya me he cansado de no decir nada. He recibido insultos racistas a través de las redes sociales. El racismo no es aceptable de ninguna forma y es importante que hablemos de estos comportamientos y nos aseguremos de que se toman los pasos necesarios para que no ocurra de nuevo”, expresó la delantera de 24 años.

El Tottenham respaldó de inmediato a su jugadora con un comunicado contundente: “El club está disgustado con el abuso racista que ha recibido Jessica Naz a través de las redes sociales. Jess ha hablado de ello y tiene nuestro apoyo para denunciar este acto inaceptable y cobarde”.

La entidad londinense confirmó además que está trabajando con las autoridades y con las plataformas digitales para identificar a los responsables, asegurando que tomará “las acciones más fuertes contra ellos”.

“No hay espacio para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad. Apoyamos a Jess”, subrayaron los Spurs.

