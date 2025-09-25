UEFA evalúa suspender a Israel de sus competiciones

La UEFA podría tomar la próxima semana una de las decisiones más delicadas de los últimos años: suspender a Israel y a sus clubes de todas las competiciones internacionales.

De acuerdo con The Times, “la mayor parte de los miembros del comité ejecutivo están a favor de la suspensión de Israel”, tras el llamado de ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora especial Francesca Albanese, quienes pidieron a FIFA y UEFA que actúen “como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado”.

El antecedente inmediato es Rusia, que desde 2022 quedó excluida de los torneos europeos tras la invasión de Ucrania. Una sanción de la UEFA contra Israel no estaría vinculada automáticamente a FIFA, aunque el organismo que regula el fútbol mundial se vería presionado, ya que la selección israelí compite en las eliminatorias al Mundial 2026 y actualmente ocupa la tercera posición de su grupo detrás de Noruega e Italia.

En cuanto a clubes, el Maccabi Tel Aviv es el único representante israelí en Europa esta temporada. Su reciente visita a Grecia para enfrentar al PAOK estuvo marcada por fuertes protestas.

El tema también ha generado controversia en la comunicación institucional de la UEFA. En agosto, durante la Supercopa de Europa entre Paris Saint-Germain y Tottenham Hotspur, se desplegó una pancarta contra la matanza de civiles y niños, pero sin mención a Israel.

Días después, Mohamed Salah criticó a la organización en redes sociales tras la muerte del exfutbolista palestino Suleiman al-Obeid, conocido como el “Pelé palestino”. “¿Podéis decirnos cómo, dónde y por qué murió?”, escribió el delantero egipcio. Al-Obeid fue asesinado por fuerzas israelíes en Gaza mientras esperaba ayuda humanitaria.

