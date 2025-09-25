Javier Mascherano: “Era importante la clasificación a los playoffs”

El Inter Miami celebró a lo grande su clasificación a los ‘playoffs’ de la Major League Soccer (MLS) después de imponerse con un contundente 0-4 frente al New York City gracias a una soberbia actuación del astro argentino Lionel Messi. La goleada no solo aseguró el pase, sino que dejó al conjunto dirigido por Javier Mascherano en una posición privilegiada para el cierre de la temporada.

El triunfo elevó a los de Florida hasta la tercera posición de la Conferencia Este con un total de 55 puntos y ahora se ubican a solo cinco unidades del líder, Philadelphia Union, y todavía cuentan con dos partidos menos; esto quiere decir que tienen altas posibilidades de poder conseguir el primer puesto y así quedarse con la Supporter’s Shield, el trofeo que reconoce al mejor equipo de la fase regular.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Mascherano se mostró contento del resultado obtenido y al mismo tiempo recalcó que la meta inicial está cumplida, pero también dejó claro que el equipo no se conforma y que espera lograr mucho más.

Inter Miami head coach Javier Mascherano walks on the field before the Leagues Cup final soccer match against the Seattle Sounders, Sunday, Aug. 31, 2025, in Seattle. (AP Photo/Lindsey Wasson)

“Estamos contentos porque estamos oficialmente clasificados a los ‘playoffs’, era algo importante para nosotros. Ahora debemos seguir, sabemos que tenemos dos partidos pendientes. En lo personal con la tranquilidad de haber conseguido el primer objetivo. Ahora trataremos de buscar la posición más alta en la clasificación, que nos permita tener la ventaja de cancha”, expresó.

El gran protagonista de la noche fue Lionel Messi, autor de un doblete y además brindó una asistencia con los que impulsó a su equipo y que lo mantiene como líder absoluto del proyecto. Sin embargo, el capitán volvió a mostrar su faceta más generosa al cederle un penalti a Luis Suárez, quien regresaba tras tres partidos de sanción por un incidente en la Leagues Cup.

Sobre ese gesto, Mascherano elogió al astro argentino y reconoció que este tipo de actos demuestra el buen capitán que es y eso es lo que le permite ganarse el respeto de sus compañeros.

“Lo ha hecho muchas veces en su carrera. Si ve que hay alguien que necesita anotar, trata de ayudarlo. Trata de involucrar a todo el equipo, es magnífico. Hizo un buen trabajo, es un jugador muy honesto y sabemos que los delanteros necesitan goles, más allá de que marcó de penal es importante para él”, resaltó el estratega en sus declaraciones.

Con Messi inspirado, Suárez de vuelta y el plantel consolidado, Inter Miami llega con confianza al tramo final del campeonato, listo para pelear por lo más alto.

