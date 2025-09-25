Jugador de Cleveland Guardians sufrió fracturas en rostro y nariz tras recibir pelotazo

Luego de recibir un pelotazo en cara a 90 MPH, se confirmó que David Fry de Cleveland Guardians sufrió fracturas faciales y nasales. El bateador designado fue dado de alta del hospital el miércoles por la tarde.

La franquicia de Cleveland informó que las imágenes de los exámenes clínicos mostraron que Fry sufrió múltiples fracturas faciales y nasales del lado izquierdo, con desplazamiento mínimo.

“Las imágenes y el examen clínico han confirmado que David Fry sufrió múltiples fracturas faciales y nasales del lado izquierdo, mínimamente desplazadas. Se espera que David se recupere por completo en las próximas seis a ocho semanas sin necesidad de cirugía. David fue dado de alta recientemente de la Clínica Cleveland y está descansando cómodamente”, informaron.

El pelotero tendrá un proceso de recuperación de seis a ocho semanas y no será necesario someterlo a un proceso quirúrgico. Sin embargo, este parte médico impediría que Fry regresara para una posible participación en la postemporada de los Guardians.

De modo que, Fry entró oficialmente en la lista de lesionados y el jardinero Jonathan Rodríguez fue ascendido desde Triple-A Columbus. El mánager Stephen Vogt visitó a Fry en el hospital el martes por la noche “Es un chico fuerte, y estamos muy agradecidos de que esté en casa descansando”, dijo Vogt.

Pelotazo en la cara y directo al hospital

Corría la sexta entrada del duelo y Fry se posicionó para tocar la bola. Tarik Skubal, lanzador de Detroit Tigers, enfiló al home con una recta rápida de 99 MPH, pero el pitcheo terminó impactando entre la nariz y la boca de él designado.

Fry se desplomó en la caja de bateo y Skubal se llevó las manos a la cabeza en señal de preocupación y conmoción. El pitcher incluso lanzó su gorra y su guante. El manager de Cleveland, Stephen Vogt, y las asistencias médicas corrieron rápidamente al campo.

El bateador designado de la novena local permaneció varios minutos desplomado mientras recibía cuidados médicos y su cara sangraba sin parar. Luego de varios minutos, se puso en pie con ayuda y levantó un pulgar mientras se sentaba en un carrito que lo retiró del terreno de juego.

Posteriormente, Cleveland Guardians informó que Fry fue trasladado del Centro Médico Luterano al Campus Principal de la Clínica Cleveland para más pruebas y pasar la noche bajo observación.



