Entrenador de béisbol baleado en pleno juego infantil en Texas [VIDEO]

Un entrenador de béisbol fue herido de bala durante un partido de ligas menores en el complejo TheRac Baseball, en Texas. El hecho ocurrió el pasado domingo por la mañana y quedó captado en video por la transmisión en vivo del encuentro.

Las imágenes ha obtenido gran relevancia mediática y la grabación ha sido tendencia en redes sociales. El incidente ocurrió en horas de la mañana y en el clip se puede escuchar una ráfaga de detonaciones provenientes de una propiedad adyacente al recinto deportivo.

En la escena también se puede ver el momento en el que los entrenadores, jugadores y un árbitro corren para intentar cubrirse de las balas y ponerse bajo resguardo.

Players and coaches ran for cover after shots were fired near their field in Katy. A coach on a separate field was hit and taken by Life Flight to a hospital. We're told he was released from the hospital Sunday night.



Full story: https://t.co/ounrhFhIzB pic.twitter.com/HoVR0lsYFo — KHOU 11 News Houston (@KHOU) September 22, 2025

Con respecto al entrenador, se conoció que tiene 27 años y recibió el impacto en el hombro. Tras esto, tuvo que ser atendido por el personal médico dentro del campo. Posteriormente, fue trasladado a un hospital

Ese mismo día, horas después de haber sido herido, la Oficina del Alguacil del Condado de Waller informó que el entrenador había recibido el alta médica y nunca estuvo en peligro.

De acuerdo con testimonios citados por Univision se trató de un incidente relacionado con “disparos recreativos” y no un ataque armado, como suele ocurrir en algunas ocasiones.

“El departamento de policía local fue notificado de inmediato de la posible caza ilegal y respondió a la escena en un esfuerzo por localizar y detener a las personas involucradas”, reza la versión preliminar.

En este sentido, la Oficina del Alguacil del Condado de Waller confirmó al medio KHOU11 que se han identificado a tres personas relacionadas con el hecho. De momento, nadie ha sido detenido.

Las autoridades siguen investigando y realizando interrogatorios, pero todo apunta a que se trató de un hecho aislado e involuntario.

Por su parte, la directiva de TheRac Baseball anunció la suspensión temporal de todos los entrenamientos y juegos. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad de los fans, jugadores y empleados.



Sigue leyendo:

· Mujer arrebata pelota a niño en partido de Philadelphia Phillies [VIDEO]

· Novato de Chicago Cubs, Matt Shaw, se perdió partido de la MLB por asistir al memorial de Charlie Kirk

· New York Mets homenajearon a Robert Redford y su jonrón en la película ‘The Natural’