Pelotazo en el rostro obligó a hospitalizar a jugador de Cleveland Guardians [VIDEO]

Momentos de tensión fueron los que se vivieron la noche del pasado martes en el Progressive Field de Ohio. El bateador designado de Cleveland Guardians, David Fry, terminó hospitalizado tras recibir un pelotazo en la cara durante un turno.

Corría la sexta entrada del duelo y Fry se posicionó para tocar la bola. Tarik Skubal, lanzador de Detroit Tigers, enfiló al home con una recta rápida de 99 MPH, pero el pitcheo terminó impactando entre la nariz y la boca de él designado.

Fry se desplomó en la caja de bateo y Skubal se llevó las manos a la cabeza en señal de preocupación y conmoción. El pitcher incluso lanzó su gorra y su guante. El manager de Cleveland, Stephen Vogt, y las asistencias médicas corrieron rápidamente al campo.

El bateador designado de la novena local permaneció varios minutos desplomado mientras recibía cuidados médicos y su cara sangraba sin parar. Luego de varios minutos, se puso en pie con ayuda y levantó un pulgar mientras se sentaba en un carrito que lo retiró del terreno de juego.

Posteriormente, Cleveland Guardians informó que Fry fue trasladado del Centro Médico Luterano al Campus Principal de la Clínica Cleveland para más pruebas y pasar la noche bajo observación.

Skubal, el último ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana y que caminó por el infield mientras Fry recibía atención médica, reveló haber sufrido por ver a su colega lastimado. “Realmente difícil”, dijo el zurdo.

“Ya me he comunicado con él. Estoy seguro de que su teléfono está explotando. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Obviamente, parecía que estaba bien al salir del campo y espero que siga así”, declaró.

Al final, el encuentro terminó con victoria para los locales 5-2 ante Detroit Tigers. Se trata del triunfo número 16 en 18 partidos de Cleveland Guardians, que ya alcanzó a Detroit en la cima de la división tras una desventaja de 15 juegos y medio.

La recuperación ha sido una verdadera proeza. El 25 de agosto estaban 12 juegos y medio por detrás, pero una racha de 17 victorias y solo cinco derrotas los catapultó a una recuperación deportiva. Mientras tanto, los Tigres han perdido siete seguidos y 10 de 11.



