Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del jueves 25 de septiembre de 2025

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy jueves 25 de septiembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del jueves 25 de septiembre

Los números ganadores son: 11 15 21 22 24 27 30 34 38 41 47 52 58 59 60 61 64 71 74 76

Números ganadores de Numbers del jueves 25 de septiembre

Combinación mediodía: 08 09 08

Combinación noche: 01 05 02

Números ganadores de Win 4 del jueves 25 de septiembre

Combinación mediodía: 06 07 02 07

Combinación noche: 00 01 04 04

Números ganadores de Take 5 del jueves 25 de septiembre

Combinación mediodía: 03 17 24 26 32

Combinación noche: 09 11 27 29 33

Números ganadores de Cash4Life del jueves 25 de septiembre

Los números ganadores son: 09 10 21 39 49

Consejos para incrementar tus posibilidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque existen varios trucos para mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es muy útil buscar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Hay ciertos números que pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser de ayuda al elegir los números de la lotería.

Tras esto, se aconseja jugar regularmente y jugar en diferentes sorteos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores aumentan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se aconseja contar con un presupuesto que seguir fielmente. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, pues esto podría llevar a dificultades económicas.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar cambian en función del juego, pero generalmente, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers son de aproximadamente 1 en 1,000.

