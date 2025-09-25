Pronóstico del tiempo en Nueva York para este jueves 25 de septiembre

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir este jueves en Nueva York? La predicción del clima para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) y una mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 99% durante el día y del 70% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 54% en el transcurso del día y del 54% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 8.08 mph durante la primera mitad del día y los 8.08 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:46 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:48 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 81 grados Fahrenheit (18 y 27ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 1% por la tarde y 55% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.