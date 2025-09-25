Rauw Alejandro habla con Wisin y Ñengo Flow de su nuevo álbum ‘Cosa Nuestra: Capítulo 0’

Spotify lanzó recientemente una conversación exclusiva entre Wisin, Ñengo Flow y Rauw Alejandro, donde los artistas hablaron del trasfondo creativo y la visión cultural del próximo álbum de Rauw Alejandro, titulado ‘Cosa Nuestra: Capítulo 0’.

Durante la plática, los cantantes no solo revelaron detalles de la producción, sino también mencionaron la responsabilidad que sienten como referentes de la música puertorriqueña.

Por su parte, Rauw Alejandro señaló que atraviesa un momento de su carrera en el que pretende darle prioridad a la creación de música con propósito.

“Mi intención va más allá del éxito comercial o las ventas. Quiero conectar con mi público a otro nivel, educar y presentar mi cultura al mundo”, aseguró.

El proyecto busca ser una carta de amor a las raíces de Rauw Alejandro, planteada como una precuela de ‘Cosa Nuestra’, su disco anterior, pero con una conexión más amplia con el Caribe.

Durante la charla, Wisin y Ñengo Flow coincidieron en que la longevidad en la industria depende de la estrategia y la capacidad de evolucionar sin perder autenticidad.

“No se trata solo de hacer conciertos o discos, también de ser inspiración para las nuevas generaciones”, dijo Wisin.

Ñengo Flow, por su parte, agregó que el respeto se construye con el tiempo y la coherencia. Los tres coincidieron en que portar la bandera de Puerto Rico significa representar con orgullo sus raíces y abrir camino para quienes vienen detrás.

El tema donde participan Rauw, Wisin y Ñengo Flow fue descrito como pieza central del proyecto y como un recordatorio del reguetón que los lanzó a la fama. Según Ñengo, la química en el estudio fluyó de manera natural, a pesar de que esta fue su primera colaboración juntos.

‘Cosa Nuestra: Capítulo 0’ apuesta por un equilibrio entre la vieja escuela, la nueva escuela y los sonidos contemporáneos, siempre con un sello caribeño inconfundible. El álbum incluirá géneros como bachata, (con la producción de Romeo Santos), salsa y bomba, además de reguetón.

Rauw describió la estrategia del disco como la de un menú, en la que “Primero se presentan los ingredientes antes del plato principal”. Así, cada tema está pensado para aportar a una experiencia diseñada para ser escuchada de principio a fin.

La conversación dejó claro que ‘Cosa Nuestra: Capítulo 0’ se trata más que de una producción discográfica, de un paso consciente de Rauw Alejandro hacia la creación de música con significado cultural.

