A$AP Rocky recibió $4 millones de dólares por una de sus casas en Los Ángeles

Rihanna y A$AP Rocky han dado la bienvenida a su tercer hijo, y al mismo tiempo se ha hecho pública una transacción que el rapero hizo en el mercado de bienes raíces a inicios de año.

Se dice que A$AP Rocky vendió esta casa en Los Ángeles antes de que Rihanna hiciera público su embarazo en la MET Gala 2025. La venta de la propiedad se habría cerrado por $4 millones de dólares.

Esta cifra estaría por encima de los $3 millones de dólares que A$AP Rocky pagó por el sitio en 2015, pocos años antes de que comenzara su relación con la cantante y empresaria.

Es probable que el rapero haya querido deshacerse de esta residencia desde hace mucho tiempo, pues está relacionada con un mal momento de su vida. Hay que recordar que esta fue la propiedad que la policía allanó en abril de 2022 como parte de una investigación.

A$AP Rocky fue acusado de disparar con un arma a un examigo durante una discusión en la calle en 2021. En febrero de este mismo año el rapero fue declarado inocente.

Esta propiedad recién vendida se terminó de construir al mismo tiempo que A$AP Rocky la compró. Aunque no se tiene acceso a fotos que muestren a detalle el sitio, ‘Realtor.com’ informa que la casa tiene una extensión de 4,300 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Al exterior, la propiedad también incluye áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor y otros espacios para disfrutar al aire libre.

Se desconoce cuál es la identidad del comprador.

Sigue leyendo:

• A$AP Rocky se sincera sobre el tercer embarazo de Rihanna

•Rihanna celebra que A$AP Rocky fue declarado inocente

• Rihanna, A$AP Rocky y su hijo posan para la edición británica de la revista Vogue