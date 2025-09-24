Rihanna dio a luz a su tercer bebé con A$AP Rocky

La cantante Rihanna dio a luz a su tercer bebé, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky, que nació el 13 de septiembre de 2025. La artista publicó hoy una foto sosteniendo a su hija, a quien decidieron llamar Rocki Irish Mayers.

Rihanna y A$AP Rocky dieron la bienvenida a su primera hija tras el nacimiento RZA, nacido en 2022, y, Riot, que nació en 2023. La artista anunció su embarazo en una aparición previo a la MET Gala en mayo de 2025. La artista posó en las calles de Nueva York mostrando su panza de embarazo frente a las cámaras. Rihana continuó la tradición de hacer grandes anuncios de sus embarazos. En 2023 anunció su segundo embarazo durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl.

Rihanna se ha mostrado encantada con esta nueva etapa de su vida como madre junto con A$AP Rocky, con quien tiene seis años de relación. En una entrevista con British Vogue la cantante habló sobre su vida de madre.

“Realmente no recuerdas la vida de antes, es una locura”, dijo. “Intentas recordarla —y hay fotos de mi vida anterior—, pero la sensación, los deseos, las cosas que disfrutas, todo, simplemente no te identificas con ello porque ni siquiera te permites llegar tan lejos mentalmente, porque… no importa”.

A$AP Rocky también ha disfrutado de su vida como padre y su dinámica familiar a la que se entrega por completo y prioriza por sobre otras cosas. “Creo que la evolución de quién soy como persona, como individuo, como padre, como artista, en cuanto a ser padre en ese momento. Simplemente muy interesante, si me preguntas, ver ante los ojos de todos cuánto he anhelado ser padre, y un padre amoroso“, dijo Rocky en una entrevista para GQ.

Durante el estreno de Los Pitufos en Los Ángeles en julio, Rihanna, quien presta su voz a Pitufina, declaró

a Extra que siempre quiso tener una niña, aunque estaría encantada con lo que el futuro le depare. Tras el anuncio del tercer embarazo en la MET Gala, A$AP Rocky se mostró emocionado por tener un tercer hijo en su familia. “Se siente increíble, ¿sabes?”, dijo A$AP a Associated Press en aquel momento. “Estábamos cansados ??de aguantar eso, y era hora de mostrarle a la gente lo que estábamos tramando. Me alegra que todos estén felices por nosotros, porque definitivamente estamos felices”.

