Alarma por posible “brujería” en famosa Broadway Av de Nueva York: aves sacrificadas

Un par de pollos muertos fueron encontrados en el Upper West Side por 3era vez en varios meses, lo que sugiere que un posible ritual religioso secreto se está realizando en este costoso vecindario de Manhattan (NYC).

Las últimas dos aves sin vida, de plumas doradas, fueron descubiertas la mañana de este martes a lo largo de la mediana de Broadway Av y West 91st St, informó West Side Rag.

El insólito descubrimiento marcó la 3ra vez en poco más de un año que un par de pollos casi idénticos fueron encontrados en esa zona. Dos aves aparentemente sacrificadas fueron encontradas en la mediana de Broadway y West 89th St, justo frente a Broadway Malls, el 24 de mayo.

“Esos pollos parecían colocados a propósito en la parte curva al final de la mediana que da a la intersección de las dos calles”, comentó New York Post. El primer caso había sido reportado el 25 de junio del año pasado, cuando otros dos pollos fueron hallados muertos en Broadway y West 92nd St. En las tres oportunidades las aves muertas estaban en par y dejadas exactamente de la misma manera.

Activistas de los derechos animales creen que estas aves forman parte de un oscuro sacrificio ritual rutinario. “La similitud en las fechas en que se encontraron estos animales subraya la probabilidad de que estén relacionados con un sacrificio rutinario y que sea improbable que se detenga sin la intervención de las fuerzas del orden”, declaró John Di Leonardo, director ejecutivo de la organización Humane Long Island.

For the third time in 16 months, 2 dead chickens have again been found laid out in the same fashion on the outer ring of a Broadway street median from 89th to 92nd streets.



The ongoing WSR investigation has yielded no results on why the chickens are crossing the road. https://t.co/OOkNwDuO3e pic.twitter.com/TgZTPkDrQG — Gus Saltonstall (@GusSaltonstall) September 23, 2025

“Si bien el sacrificio de animales suele asociarse con la santería o el vudú, hemos rescatado animales de sacrificios incluso realizados por practicantes judeocristianos e hindúes, como el uso de pollos como Kaporos en algunas comunidades jasídicas, la matanza de ganado durante el Eid y la matanza de cerdos y pollos en ceremonias de Shakti en los alrededores de Jamaica Bay”, afirmó Di Leonardo.

Es probable que estas aves provengan de uno de los 80 mataderos de animales que operan en la ciudad. “Más de dos docenas de mataderos de animales en la ciudad de Nueva York también han dado positivo por influenza aviar este año”, añadió Di Leonardo.

“Es ilegal que los mataderos vendan aves vivas al público; sin embargo, sabemos que estos mercados violan regularmente los códigos de salud pública al vender aves vivas a quienes las sacrifican en las calles, a menudo para un sacrificio animal cruel e inhumano”, afirmó.