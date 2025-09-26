Alerta por radiación: AquaStar retira 10,000 libras de brochetas de camarones crudos en 10 estados

La empresa Corporación Aquastar anunció el retiro del mercado de unas 10,000 libras de brochetas de camarones crudos, pelados y con cola por riegos de una posible enfermedad transmitida por alimentos por una probable contaminación de radionúclidos (cesio-137), según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Un reporte de la FDA emitido 25 de septiembre de 2025 informa que la empresa Aquastar inició un retiro de 8,000 bolsas de productos de camarones, importadas de Indonesia.

La agencia ratifica uno de los argumentos principales del retiro de que el producto pudo haber sido preparadas, empaquetadas o almacenadas “en condiciones insalubres por las que pueden haberse contaminado con cesio 137 (Cs-137)”.

¿Cómo identificar los productos retirados del mercado?

La empresa AquaStar distribuyó productos de camarón entre el 7 de julio de 2025 y el 20 de septiembre de 2025 en 10 estados del país. Este 23 de septiembre anunció el retiro de los pinchos de camarones crudos pelados con cola marca AquaStar, en presentación de bolsas de 1,25 libras de peso.

Las brochetas de camarones se vendieron en tiendas Food Lion en Delaware, Georgia, Kentucky, Maryland, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental.

Se insta a los consumidores a verificar las características del producto retirado del mercado, que está empaquetado en una bolsa impresa con tapa negra y base azul, con una imagen impresa de las brochetas en su interior. El empaque del producto lleva el UPC, los códigos de lote y la fecha de caducidad, impresos. A continuación, de la información clave para identificar el producto:

UPC 731149390010 , código de lote 10662 5127 10, Consumir preferentemente antes del: 11 07 2027

, código de lote 10662 5127 10, Consumir preferentemente antes del: 11 07 2027 UPC 731149390010, código de lote 10662 5128 11, Consumir preferentemente antes del: 11 08 2027

¿Qué hacer con los camarones retirados del mercado?

Aunque hasta la fecha no se han reportado enfermedades, las autoridades sanitarias hacen un llamado a los consumidores a evitar el consumo del producto retirado del mercado, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra para obtener un reembolso completo.

El Cs-137 es un radioisótopo de cesio sintético que puede estar presente en el medio ambiente y ser absorbido por los alimentos y el agua. La concentración de este elemento puede ser más elevados en el agua o los alimentos cultivados, criados o producidos en zonas con contaminación ambiental.

Para atender comentarios y dudas de los consumidores, la empresa AquaStar activó el 1-800-331-3440 de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Pacífico.

Sigue leyendo: