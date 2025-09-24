Sprout Organics amplía retiro de alimento para bebés por riesgo de plomo

La empresa Sprout Organics anunció el 16 de septiembre de 2025 el retiro de su producto, Sprout Organics Sweet Potato Apple and Spinach, debido a niveles de plomo potencialmente elevados. El 23 de septiembre, amplió el retiro para incluir cuatro nuevos lotes adicionales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), informó que la empresa sumó nuevo cuatro lotes del producto de batata, manzana y espinacas en su presentación de bolsas de 3,5 onzas, que se vendió en Walgreens; en tiendas independientes en 29 estados de Estados Unidos. A continuación, el detalle del producto retirado del mercado:

Productos Retirados de Sprout Organics (Batata, Manzana y Espinaca – Bolsa de 3.5 oz):

Lote: 4212, consumir preferentemente antes del: 29 de octubre de 2025

Lote: 4213, consumir preferentemente antes del: 30 de octubre de 2025

Lote: 4282, consumir preferentemente antes del: 04 de diciembre de 2025

Lote: 4310, consumir preferentemente antes del: 04 de febrero de 2026

¿Dónde se vendió el producto?

Los productos fueron distribuidos en 29 estados del país que incluyen: Arizona, Colorado, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Massachusetts, Maine, Minnesota, Misisipi, Misuri, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Texas, Utah, Vermont, Wisconsin y Wyoming; y en línea. No se vendió en ninguna otra gran cadena minorista aparte de Walgreens.

¿Cuáles son los riesgos de la exposición al plomo?

La exposición al plomo puede aumentar los niveles de este metal en sangre. La gravedad de los efectos depende de la cantidad, duración de la exposición, edad y peso corporal. En el caso de los niños, la exposición prolongada en niños puede afectar gravemente el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso.

Los síntomas de exposición al plomo incluyen: retrasos en el desarrollo y problemas de aprendizaje, irritabilidad y cambios de comportamiento (ej. hiperactividad, agresividad), fatiga, pérdida del apetito y pérdida de peso y malestares estomacales.

La recomendación a los clientes que adquirieron el producto es a identificar posibles coincidencias con la descripción del retiro. En caso de tener un producto afectado debe evitar el consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

