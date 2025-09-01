5 marcas de camarones retiradas del mercado por radioactividad en nueve estados de EE.UU.

La empresa Southwind Foods con sede en California anunció el retiro una cantidad limitada de camarones congelados vendidos bajo las marcas Sand Bar, Arctic Shores, Best Yet, Great American y First Street debido a una posible contaminación radiactiva, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés).

Se trata una ampliación de la información publicada el 29 de agosto por la FDA, de un retiro de camarones iniciado el 22 de agosto por riegos de trazas de Cs – 137, un radioisótopo sintético del cesio. La contaminación se produjo manipulación del producto en condiciones de insalubridad en un ambiente en donde los análisis dieron positivos para Cs-137.

¿Cómo identificar el producto?

El reporte de retiro de los camarones de la FDA indica que el producto de camarón congelado fue envasado en bolsas plásticas transparentes. Además, se distribuyó entre el 17 de julio y el 8 de agosto de 2025 a minoristas, distribuidores y mayoristas de nueve estados del país.

El producto afectado se envió a Alabama, Arizona, California, Massachusetts, Minnesota, Pensilvania, Utah, Virginia y Washington.

La FDA publicó en su sitio web la lista de los camarones retirados del mercado. Crédito: FDA | Cortesía

Retiro de camarones vendidos en Walmart

El 25 de agosto, FDA informó sobre el retiro voluntario de ciertos lotes de camarones congelados de la marca Great Value, que se vendían en tiendas Walmart de 13 estados.

El producto, que incluye camarones crudos pelables y desvenados, fue procesado por la empresa Beaver Street Fisheries de Florida. El retiro se realiza como medida de precaución debido a un riesgo de contaminación con cesio-137 (Cs-137), un isótopo radiactivo.

¿Cómo se detectó la contaminación?

Desde finales de agosto, FDA investiga informes de contaminación por cesio-137 (Cs-137) en contenedores de envío y productos de camarón congelado procesados por PT. Bahari Makmur Sejati (que opera como BMS Foods) de Indonesia.

El problema se descubrió cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó por primera vez el isótopo radiactivo Cs-137 en un envío de camarones.

Aunque otros envíos de la misma empresa no mostraron la misma alerta, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) investigó a fondo. La FDA determinó que la empresa PT. Bahari Makmur Sejati había preparado, empacado o almacenado el producto en condiciones antihigiénicas. Esto pudo haber provocado la contaminación con Cs-137, representando un riesgo para la seguridad de los consumidores.



¿Qué tan riesgoso es el Cs -137 para la salud?

Hasta la fecha no se han reportado casos de personas enfermas por el consumo de los camarones sujetos a retiro. Sin embargo, se insta a los consumidores verificar la información del retiro de para evitar riesgos de contaminación.

Recordemos que las trazas de Cs-137 pueden estar presentes en el medio ambiente, en el agua o alimentos cultivados, criados o producidos en zonas con contaminación ambiental. Este componente se puede encontrar en niveles basales y en niveles más elevados.

El riesgo de una contaminación con este agente radiactivo se presenta con tras una exposición prolongada y repetida a dosis bajas del consumo de alimentos o agua contaminados. Cuando esto ocurre hay mayor riesgo de cáncer, derivado del daño al ADN de las células vivas del cuerpo.

Sigue leyendo:

.AquaStar retira 26,460 paquetes de camarones de Walmart por riesgo de contaminación radiactiva

.Walmart retira camarones “posiblemente radiactivos” de sus tiendas

.Retiran del mercado ensaladas balsámicas en 25 estados de EE. UU. por alérgenos no declarado