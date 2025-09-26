Bad Bunny bajo amenaza: imponen medidas de seguridad extremas

El periodista Jay Fonseca manifestó que fue durante la residencia de Bad Bunny donde en el Coliseo de Puerto Rico se presentó una alerta de seguridad, ya que aparentemente al cantante del género urbano lo habrían amenazado de muerte, por lo cual las alertas se encendieron y la vigilancia incrementó, a como estaba en un inicio.

La situación se registró debido a que un usuario de las plataformas digitales mencionó que tenía la intención de arremeter contra la vida del cantante; por ello, en la isla tomaron las previsiones pertinentes para evitar que se registrara algún hecho que lamentar: “Había una credible death threat, o sea, la alerta era mayor porque había un sujeto en redes sociales escribiendo que iba a matar a Bad Bunny”.

Fonseca también mencionó que la vigilancia demostró que, en efecto, sí existía el riesgo de que al intérprete del género urbano le pudiera ocurrir algo, aunque fue más adelante cuando se dieron cuenta de que la persona que había escrito esos mensajes perturbadores es alguien que tiene problemas de adicción y en ocasiones mencionaba que podría tener armas de fuego.

“Estaban particularmente celosos y sigilosos, sigilosos, sigilosos de la seguridad en el Choli porque había una creíble amenaza contra Bad Bunny. Y después se dieron cuenta de que era una persona con serios vicios, pero aparentemente estaba armada y todo“, agregó el periodista sobre la información que recaudó donde aparentemente el reguetonero estaba en peligro.

No fue para menos, debido a que él realizó 31 conciertos de este tipo con destacadas estrellas del mundo del entretenimiento, ya que asistieron personas como Javier Bardem, Penélope Cruz, LeBron James, entre muchísimas otras figuras; siendo así como pudo finalizar esta gira de manera exitosa a pesar de las tensiones que se registraron con el transcurrir de todos los días. Fue el pasado 20 de septiembre cuando realizó su último show, y transmitieron a través de “Prime Video”.

“Por si usted no lo sabe, el evento de Bad Bunny fue tan y tan grande que había seguridad federal en Puerto Rico. Había seguridad incluso del Servicio Secreto en un momento dado porque estaba la jueza Sonia Sotomayor. O sea, aquí había seguridad de un nivel mucho mayor al normal en el Choliseo”, dijo Fonseca.

