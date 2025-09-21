Nadia Ferreira muestra el detrás de cámara de la sorpresa de Marc Anthony y Bad Bunny

La modelo paraguaya Nadia Ferreira fue la cómplice de su esposo Marc Anthony en la sorpresa que hubo en la noche del 20 de septiembre en el fin de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico.

“Estamos en una misión secreta en Puerto Rico porque Bad Bunny invitó a Marc a cerrar su residencia en la isla. Les voy a mostrar videitos”, dijo la ex reina de belleza para luego mostrar su proceso de estilismo para esta noche especial en la que su esposo derrochó su talento en el Coliseo de Puerto Rico.

Luego de esto, mostró parte de la presentación del salsero con el reguetonero. Nadia Ferreira también disfrutó en la casita de la parte más movida del concierto.

Además de esto, escribió en la descripción del video: “Noche inolvidable con Marc Anthony y Bad Bunny”.

Marc Anthony y Bad Bunny en un concierto especial

Durante todo el espectáculo hubo mucha expectativa por los invitados que tendría el Conejo Malo en el show con el que se despidió de su isla luego de varias semanas de conciertos.

En su cuenta en Instagram, el intérprete de ‘Flor pálida’ agradeció este momento tan especial junto al pueblo boricua. “Gracias Puerto Rico, gracias”, afirmó.

Los comentarios por este momento han sido múltiples, debido a que las dos estrellas boricuas exaltaron su amor por Puerto Rico al interpretar el tema ‘Preciosa’.

Amazon Music, encargado de la transmisión del concierto, escribió: “Aún no encontramos forma de superar esto y no creo que la encontremos. Fue un momento grande para PR, para todos”.

Algunos usuarios escribieron: “Gracias a ti flaquito amado por regalarnos está noche maravillosa y única, y gracias a Bad Bunny por invitarte y permitirnos vivir y sentir tan maravillosa presentación, gracias por su amor por Puerto Rico”.

