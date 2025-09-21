Bad Bunny rompe récord de la actuación más vista en Amazon Music

El cantante puertorriqueño Bad Bunny continua sumando récords con su residencia ‘No me quiero ir de aquí’, con la que rindió homenaje a su tierra natal en una innovadora serie de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico. Para marcar el fin de su gira, Bad Bunny ofreció un concierto más y lo transmitió en vivo su último concierto a través de Amazon Music.

Según informó la plataforma, ‘No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más’, batió el récord de la actuación más vista de un solo artista en Amazon Music. La plataforma dijo en un comunicado que la transmisión destronó todos los récords de audiencia anteriores y marcó un momento histórico, tanto para el servicio de retransmisión, como para la música latina.

Bad Bunny también superó al rapero estadounidense Kendrick Lamar con su concierto ‘The POP OUT’ al sumar la mayor cantidad de “en directos” con su presentación, según información de la cuenta de X @BenitoSpotify recogida por la agencia EFE.

Según Amazon Music, la transmisión del concierto forma parte de una alianza entre Amazon y Bad Bunny en favor del crecimiento económico y educativo de Puerto Rico.

“Esta transmisión, que ha batido todos los récords, aporta una importancia mundial a un acontecimiento, ya de por sí trascendental, que va más allá del entretenimiento, ya que representa el lanzamiento de una iniciativa integral entre Amazon y Bad Bunny para apoyar el crecimiento económico y la educación de Puerto Rico”, dijo la plataforma en un comunicado.

Tras el lanzamiento de su álbum ‘No me quiero ir de aquí’ en enero de este año, el boricua quiso homenajear a Puerto Rico con una histórica residencia en el en Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, en San Juan. Tras 31 conciertos, la residencia de Bad Bunny representó ingresos de al menos $700 millones de dólares para la economía de Puerto Rico. Su residencia musical en San Juan ya se ha convertido en una de las 10 giras más rentables de la historia.

La residencia también significó un momento de unión y solidaridad con artistas de diferentes géneros de la música latina que acompañaron a Benito en el escenario. Para el último concierto Bad Bunny contó con la compañía de artistas como Marc Anthony, quien subió al escenario para cantar el tema ‘Preciosa’ junto con el ‘Conejo Malo’. Ta,bién estuvieron los reguetoneros Arcángel, De La Ghetto y el dúo de Jowell y Randy, la cantante Rainao, el grupo de plena Los Pleneros de la Cresta y el cuarteto de Chuwi.

Otras celebridades asistieron al coliseo durante toda la residencia como LeBron James, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Penélope Cruz, Javier Bardem, Benicio del Toro, Paco León, Lin-Manuel Miranda, Tito Trinidad, Piculín Ortiz, entre otros.

Tras finalizar su residencia, Bad Bunny comenzará su próxima gira mundia, en la cual no inlcuyó a Estados Unidos.

