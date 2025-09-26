Carlos Adyan le respondió a quienes dicen que es mantenido por su prometido

El presentador de televisión Carlos Adyan estuvo junto a su esposo Carlos Quintanilla en el vodcast Cara a Cara con Rodner Figueroa.

En la entrevista hablaron de la historia de amor del boricua, quien se casará con el productor de televisión, también de cómo fue la pedida de mano y hasta de los comentarios en redes que recibe el conductor de En Casa con Telemundo, a quien han señalado de ser un vividor.

Ante este último punto, el periodista contestó: “Tú sabes que de todas las cosas que dicen, eso es lo que más me duele, porque no es cierto. De mí pueden decir lo que quieran, ya uno aguanta vara, pero con lo mucho que yo me he jodido trabajando, como buen puertorriqueño”.

Carlos Adyan se sincera sobre su relación con Carlos Quintanilla

Su prometido comentó que ahora se toman esos mensajes con humor, pues han entendido que son personas ardidas, que solo están buscando incomodarlos.

“Les contestamos y tratamos de educarlos. Si eres ignorante, hay que ayudarte”, comentó.

Carlos Adyan bromeó con que es guapo, inteligente y talentoso y por eso lo pueden mantener sin problemas.

Carlos Quintanilla explicó que su futuro esposo es muy trabajador, que siempre está buscando oportunidades y que eso es algo que admira de él. “Realmente a mí me da mucha risa que hay gente que trata de demeritar el trabajo y el esfuerzo de la gente. Carlos y yo nos hemos esforzado mucho para tratar de construir nuestro presente y futuro”, afirmó.

La entrevista sirvió para que reforzaran el mensaje de que son una pareja sólida y que este tipo de mensajes no les afecta en estos momentos. “Somos equipo”, aseguró el puertorriqueño.

Rodner Figueroa le dijo que se ha enfrentado a situaciones similares, pero entiende que son personas con malas intenciones.

El conductor de Telemundo insistió en que el hecho de que Carlos aceptara su trabajo fue una de las cosas que le hizo querer estar en una relación con él, además de la personalidad arrolladora que tiene. “Yo creo que todos los días me enamoro de él”, indicó.

