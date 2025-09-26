Clima de hoy en Nueva York para este viernes 26 de septiembre
Encuentra el pronóstico meteorológico de hoy para Nueva York, cómo estará el tiempo y las condiciones climáticas este viernes 26 de septiembre.
¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir este viernes en Nueva York? La predicción del clima para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) y una mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC). Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.
¿Lloverá? Intuimos que ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 20% durante el día y del 1% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 13% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.
Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:47 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:47 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.
El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York
El clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 68 y los 79 grados Fahrenheit (20 y 26 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 70% por la tarde y 5% por la noche.
No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima
El clima en Nueva York
El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.
¿Cómo es el clima en Estados Unidos?
Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.
El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.
En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.
El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.