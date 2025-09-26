El drama de octubre: todos los escenarios para que los Mets aseguren su puesto en los playoffs

La tensión se apodera de Queens. Después de una intensa campaña, el destino de los Mets se resolverá en los últimos tres encuentros de la temporada regular. El equipo de Nueva York mantiene una ligera ventaja de 1.0 juego sobre los Reds y de 2.0 juegos sobre los Diamondbacks por la última plaza de Wild Card.

Con la mira puesta en un enfrentamiento crucial contra los Marlins en Miami, el manager del equipo debe calcular cada movimiento, pues no tienen el desempate a su favor ante Cincinnati, y en caso de un triple empate, los Reds serían quienes asegurarían la clasificación.

Los caminos de los Mets hacia la postemporada

Para sellar su presencia en la fiesta de octubre, los Mets dependen tanto de sus propios resultados contra los Marlins como de lo que suceda en las series de los Reds (contra los Brewers) y los D-backs (contra los Padres). Aquí se detallan los escenarios de clasificación más claros:

Los Mets cerca de los playoffs. Crédito: Brynn Anderson | AP

Escenario 1: Barrida Perfecta

Si los Mets ganan los 3 juegos contra Miami, automáticamente aseguran el puesto de Wild Card. Su “número mágico” sería tres, por lo que ni Reds ni D-backs podrían alcanzarlos en el standing.

Escenario 2: La Serie Dividida (2-1)

Si los Mets ganan 2 de los 3 juegos, aseguran la clasificación siempre y cuando los Reds no superen los 2-1 en su serie contra Milwaukee. Es importante destacar que, en este escenario, los D-backs quedan eliminados de la contienda.

Escenario 3: La Serie Perdida (1-2)

Si los Mets pierden 2 de los 3 juegos , la clasificación se complica y dependen de varios factores: Necesitan que los Reds ganen 1 juego o menos contra los Brewers. Necesitan que los Diamondbacks no ganen más de 2 juegos en su serie ante los Padres.

Escenario 4: La Catástrofe (0-3)

Si los Mets son barridos por los Marlins, la esperanza es mínima y requieren de un colapso total de sus rivales: Necesitan que los Reds también sean barridos por los Brewers. Necesitan que los Diamondbacks pierdan al menos 2 juegos en su serie.

El enfoque es claro: la forma más segura de clasificar pasa por la victoria, pero con tres rivales directos en acción simultánea, los aficionados de los Mets estarán atentos a la pizarra de cada juego hasta el último out de la temporada.

