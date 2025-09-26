FIFA estrenará la “tarjeta verde” para los entrenadores

El campeonato juvenil está a punto de convertirse en el campo de pruebas de una de las modificaciones más audaces al reglamento en años.

La FIFA ha elegido el Mundial Sub-20 para implementar formalmente el uso de la Tarjeta Verde, un elemento que no estará en manos del árbitro, sino de los entrenadores de los 24 equipos participantes.

Esta innovación forma parte del Sistema de Revisión de Video (FVS, por sus siglas en inglés) de la FIFA y tiene como objetivo fomentar marcaciones más justas y minimizar los errores cruciales.

Aunque ya se había probado en torneos juveniles anteriores, su uso en una Copa del Mundo avalada por la FIFA marca su debut más significativo.

El VAR y sus herramientas siguen avanzando en el fútbol. Crédito: AP

La Tarjeta Verde: una herramienta al estilo del fútbol americano

La Tarjeta Verde funciona esencialmente como un mecanismo de “challenge” para los directores técnicos, de manera similar al concepto de revisión inmediata que se utiliza en deportes como el fútbol americano (NFL).

¿Quién la Usa? Exclusivamente los entrenadores de los equipos. No es utilizada por el árbitro principal.

Exclusivamente los entrenadores de los equipos. No es utilizada por el árbitro principal. ¿Para Qué Sirve? Permite al cuerpo técnico desafiar una decisión del árbitro que consideren injusta.

Permite al cuerpo técnico desafiar una decisión del árbitro que consideren injusta. ¿Cuántas Veces? Los equipos podrán utilizar la tarjeta en dos ocasiones durante el transcurso del partido.

Los equipos podrán utilizar la tarjeta en dos ocasiones durante el transcurso del partido. ¿En Qué Situaciones Aplica? Solo en situaciones de juego que, bajo el protocolo normal, ameritarían la intervención del VAR (Video Assistant Referee), incluyendo: Sanción o no de penales . Decisiones de tarjetas rojas (expulsión). Determinación de goles o anulación de los mismos. Identificación errónea de un jugador al que se le saca una tarjeta.

Solo en situaciones de juego que, bajo el protocolo normal, ameritarían la intervención del VAR (Video Assistant Referee), incluyendo:

El uso de esta tarjeta en el Mundial Sub-20 determinará si el sistema es viable para ser implementado en competiciones de mayor envergadura en el futuro. Fuentes

Sigue leyendo:

FIFA repartirá $355 millones de dólares a equipos que cedan jugadores para el Mundial 2026

Zohran Mamdani exige a la FIFA precios justos para entradas del Mundial 2026 en Nueva Jersey

