Millie Bobby Brown podría protagonizar la película biográfica sobre Kerri Strug

Esta semana se ha informado que Millie Bobby Brown está en negociaciones para protagonizar ‘Perfect’, una película biográfica sobre la gimnasta olímpica Kerri Strug.

‘Perfect’ será dirigida por Gia Coppola, nieta de Francis Ford Coppola, y el guion estuvo a cargo de Ronnie Sandahl, conocido por escribir y dirigir el drama deportivo ‘Tigers’.

Según ‘Deadline’, las negociaciones no se han cerrado, aunque la actriz también figuraría en la película como productora ejecutiva. ‘Perfect’ también sería una producción de Netflix, una plataforma que Brown ha conocido bien en los últimos años gracias a la exitosa serie ‘Stranger Things’.

Se cree que el rodaje de la película comenzará durante la primavera del 2026, meses después de que Netflix estrene la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’.

Aunque no se tienen demasiados detalles, la película estaría centrada en la participación de Kerri Strug en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, cuando, pese a lesionarse el tobillo en su primer salto durante la final por equipos, regresó a la pista y ejecutó un segundo intento casi perfecto, asegurándose la medalla de oro.

Esta fue su segunda y última vez participando en Juegos Olímpicos, tras retirarse, completó estudios en Stanford y se dedicó a la docencia y al servicio público.

‘Deadline’ y otros medios especializados consideran que esta sería una gran oportunidad para Brown de participar en una película que, posiblemente, sea atractiva para la temporada de premios. De ser así, ella y la directora Gia Coppola recibirían sus primeras nominaciones a los premios Oscar. Pero por ahora, solo queda confirmar si protagonizará o no la película.

