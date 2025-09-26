Modo avión: el simple truco para cargar la batería del celular de manera más rápida 

Existen decenas de recomendaciones que circulan en internet sobre cómo cuidar y optimizar la batería del celular. Una de las más populares, y más comentadas en la actualidad, es la de activar el modo avión al momento de cargar el dispositivo, ya que varios especialistas han confirmado que esta función puede ayudar a que el proceso sea un poco más rápido.

De acuerdo con verificaciones recientes y portales especializados en tecnología, el truco funciona porque el teléfono deja de realizar una de las actividades que más consume energía: buscar y mantener conexión con las redes móviles. Aunque no se trata de una solución milagrosa, sí puede aportar unos minutos de diferencia en la carga total.

¿Por qué el modo avión acelera la carga?

Según el portal especializado HowStuffWorks, cuando un celular está conectado a la corriente, pero sigue con datos móviles, Wi-Fi y Bluetooth encendidos, el dispositivo sigue gastando energía de manera simultánea. Esto, de manera irónica, ralentiza el proceso de carga.

Seguro que en varias ocasiones te has quedado sin batería de tu celular. Crédito: Shutterstock

Al activar el modo avión, esas conexiones se interrumpen, lo que permite que la energía entrante se concentre directamente en la batería.

Por su parte, VerifyThis comprobó que el efecto existe, pero aclaró que no es radical. En pruebas realizadas, algunos dispositivos lograron completar la carga unos minutos antes con el modo avión activado frente a una carga normal. Es decir, la diferencia es perceptible, aunque menor de lo que muchos usuarios esperan.

Otros factores que influyen en la carga

Los expertos coinciden en que activar el modo avión es solo una medida complementaria. El tiempo de carga depende también del tipo de cargador y cable, del estado de la batería, de si se utiliza un cargador rápido y de las condiciones de temperatura en que se carga el teléfono.

Incluso, algunos fabricantes señalan que el impacto de este truco puede variar entre modelos, sistemas operativos y antigüedad de los dispositivos. Por lo tanto, se recomienda mantener hábitos de cuidado de la batería más allá de este método, como evitar el sobrecalentamiento y usar accesorios de buena calidad.

El veredicto

Poner el celular en modo avión al cargarlo sí acelera ligeramente el proceso, aunque no de manera dramática. Para quienes necesitan exprimir cada minuto posible en la rutina diaria, puede ser un recurso útil.

