Nueva York reparte cascos gratis para ciclistas en el Bronx y Manhattan este fin de semana

El ciclismo en Nueva York sigue creciendo como una de las formas más populares de transporte y recreación. Sin embargo, la seguridad es un aspecto clave que no puede dejarse de lado, especialmente en una ciudad donde el tráfico y el movimiento constante representan un reto para quienes se desplazan en bicicleta.

Con el objetivo de promover el uso del casco y reducir el número de accidentes graves, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés) realizará este fin de semana una serie de eventos gratuitos de distribución y ajuste de cascos en el Bronx y en Manhattan.

Según indica Pix 11, la iniciativa forma parte de la campaña Vision Zero, que busca disminuir los accidentes de tránsito y proteger a peatones, ciclistas y conductores. Los cascos serán entregados sin costo a personas de todas las edades, siempre que asistan de manera presencial a los puntos establecidos.

Dónde y cuándo conseguir un casco gratis en Nueva York

Los eventos de distribución de cascos se llevarán a cabo en 2 jornadas especiales:

* Sábado 27 de septiembre: Bike the Block en el Bronx. La cita es en 1398 Prospect Avenue, desde las 11 de la mañana hasta las 14:30 horas (ET). Además, habrá un recorrido en bicicleta por la zona de Jennings Street, programado entre la 13 y 17 horas.

* Domingo 28 de septiembre: Party on Park en Manhattan. El evento se desarrollará en la calle East 115, entre Park Avenue y Lexington Avenue, desde el mediodía hasta las 15 horas (ET). Paralelamente, está prevista una rodada hacia el Harvest Festival, donde también se entregará una cantidad limitada de cascos.

Requisitos para recibir un casco gratuito

El NYC DOT establece algunas condiciones sencillas para participar en estos eventos:

* Los cascos estarán disponibles únicamente mientras duren las existencias.

* Los adultos mayores de 18 años deben firmar una exención de responsabilidad para recibir su casco.

* Los menores de edad solo podrán recibirlo si acuden acompañados de un padre, madre o tutor legal, quien deberá firmar el documento correspondiente.

* La entrega se realiza únicamente de manera presencial, ya que cada casco será ajustado por personal especializado para garantizar un uso correcto y seguro.

Usar casco mientras andas en bicicleta podría salvarte la vida en caso de sufrir un incidente. (Foto: Frank Franklin II/AP)

Los cascos que se entregan están certificados por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés), lo que garantiza que cumplen con los estándares de protección necesarios.

Casco obligatorio en Nueva York: lo que dice la ley

En el estado de Nueva York, todos los ciclistas menores de 14 años están obligados por ley a usar un casco certificado. No hacerlo puede derivar en multas para los padres o tutores.

En cuanto a los ciclistas comerciales, como repartidores y mensajeros, la ley de la ciudad de Nueva York establece que deben llevar un casco bien ajustado y en buenas condiciones durante sus jornadas laborales. Además, los empleadores tienen la obligación de proveer estos cascos a sus trabajadores y asegurarse de que los utilicen.

Para los ciclistas recreativos adultos, aunque el uso del casco no es obligatorio por ley, las autoridades de transporte lo recomiendan como una medida fundamental de seguridad.

Más oportunidades para conseguir cascos gratis en NYC

Si no puedes asistir a los eventos de este fin de semana, el NYC DOT organiza con frecuencia jornadas similares en mercados y ferias comunitarias. Por ejemplo, en el Columbia Greenmarket, los domingos, también se ofrecen cascos gratuitos con ajuste personalizado.

La información completa sobre próximos eventos de distribución se encuentra disponible en la página oficial del Departamento de Transporte de Nueva York, donde se actualizan las fechas y lugares en los que habrá entregas.

Una oportunidad para reforzar la seguridad en bicicleta

El reparto de cascos gratuitos no solo busca fomentar la cultura del ciclismo responsable, sino también eliminar una barrera económica para quienes aún no cuentan con este equipo de seguridad. Un casco bien ajustado puede marcar la diferencia entre un accidente menor y una lesión grave en caso de caída o choque.

Con estos eventos, Nueva York reafirma su compromiso con la seguridad vial y con la expansión de su red ciclista. Para quienes utilizan la bicicleta a diario, ya sea como medio de transporte, por recreación o como herramienta de trabajo, esta es una oportunidad invaluable para adquirir un casco nuevo, certificado y ajustado de forma profesional.

Aprovecha este fin de semana en Nueva York, en donde los ciclistas del Bronx y Manhattan tienen la posibilidad de reforzar su seguridad y sumarse a la visión de una ciudad con calles más seguras para todos.

