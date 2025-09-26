Resiliencia, orgullo y la lucha continua por la justicia 

“No se puede tapar el sol con un dedo”. Al conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en la Ciudad de Nueva York, este dicho común refleja la realidad que enfrentan hoy muchas de nuestras comunidades. Demasiados de nuestros vecinos continúan sufriendo discriminación, acoso y un trato injusto. Estas injusticias no son conceptos abstractos: son problemas reales que afectan a los neoyorquinos en la escuela, en el trabajo y en el hogar.

Sé que el Mes de la Herencia Hispana es un momento para celebrar las culturas, creatividad y fortaleza de nuestras comunidades. Hemos contribuido a la música, la gastronomía, las tradiciones y sector laboral que han dado forma a esta ciudad por generaciones. Somos empresarios e innovadores, agentes de la ley y socorristas, artistas y maestros, servidores públicos y líderes comunitarios. Desde la organización de proyectos y eventos locales hasta la dirección de instituciones culturales y políticas, nuestras contribuciones enriquecen cada vecindario. Desde Puerto Rico, México, Colombia, Venezuela, El Salvador, Ecuador, Perú, la República Dominicana y muchos otros orígenes, hacemos Nueva York una ciudad más fuerte y hermosa cada día.

Pero celebrar no puede significar darle la espalda a la realidad. Las familias siguen viviendo con miedo al acoso o la exclusión. Los trabajadores aún enfrentan discriminación, y los inquilinos todavía experimentan prejuicios en la vivienda. Los niños aún escuchan palabras de odio dirigidas a sus familias y se preguntan si realmente pertenecen aquí. Los prejuicios y el acoso pueden presentarse de manera sutil, como el trato injusto de un supervisor o el comentario de un maestro, o de manera más evidente, como amenazas o intimidaciones. Estos daños se sienten en todos los vecindarios, afectando la sensación de seguridad y pertenencia que cada neoyorquino merece, y no pueden ser ignorados.

Por eso existe la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York. Nuestro trabajo es claro: proteger a los neoyorquinos de la discriminación, el acoso y los prejuicios en la vivienda, el empleo y los espacios públicos. Investigamos denuncias, hacemos que las personas rindan cuentas cuando violan la ley y aplicamos una de las leyes de derechos humanos más fuerte del país.

La aplicación de la ley es solo una parte de nuestro trabajo. Colaboramos con escuelas, organizaciones comunitarias, casas de culto y otras agencias gubernamentales para asegurar que las personas conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos. Brindamos educación y capacitación, conectamos a los neoyorquinos con recursos y nos aseguramos de que el idioma nunca sea una barrera para la protección. A través de talleres comunitarios, eventos y servicios multilingües, trabajamos para que cada vecindario sea un lugar donde las familias se sientan seguras, respaldadas y empoderadas. Durante mi gestión como Comisionada, hemos ayudado a incontables neoyorquinos a resolver conflictos, hacer valer sus derechos y reconstruir la confianza en sus comunidades.

Al honrar el Mes de la Herencia Hispana, reconozcamos tanto nuestra alegría como nuestra lucha. Celebrar no significa ignorar las dificultades que enfrentamos; significa insistir en el orgullo, la dignidad y el respeto incluso frente a la adversidad. Significa recordar nuestra historia, reconocer nuestro presente y trabajar juntos por un futuro en el que cada neoyorquino hispano pueda prosperar.

“No se puede tapar el sol con un dedo.” Los desafíos que enfrentan nuestras comunidades compartidas son reales y no pueden ignorarse. Pero tampoco pueden ignorarse nuestra fortaleza, nuestras contribuciones ni nuestros derechos. Cada día, los neoyorquinos hispanos demuestran determinación y dedicación para construir una ciudad donde todos pertenezcan.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York está aquí para ustedes. Estamos comprometidos a proteger a cada neoyorquino, enfrentar el odio y garantizar que nuestras comunidades reciban un trato justo. Nuestra presencia no puede ser negada, y nuestras voces no serán silenciadas.

Annabel Palma es la presidenta y comisionada de la Oficina de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York