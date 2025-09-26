Tekashi 6ix9ine se enfrenta de nuevo a la justicia en Nueva York

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine se declaró culpable de haber golpeado a una persona, por lo que podría regresar a la cárcel.

Este 25 de septiembre, el artista se presentó ante la justicia de la ciudad de Nueva York para presentar sus alegatos en el caso.

El juez Paul Angel Meyer decidió no dictar una pena, al menos por ahora, en contra del artista, debido a que violó su libertad supervisada por posesión de cocaína, según el reporte que hicieron en el programa El Gordo y la Flaca.

Caso de Tekashi 6ix9ine

En la sala, el artista reconoció su culpabilidad en la agresión que cometió contra una persona en un centro comercial en Palm Beach, en la Florida. “Por ese hecho, el juez lo declaró culpable en segundo grado y además le ordenó portar un grillete electrónico permanente, con supervisión, las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, dijo la reportera que cubrió en la corte federal el caso.

Por su parte, el abogado del famoso explicó que su cliente regresará a la Florida con el uso del dispositivo.

Luego de hablar en la audiencia, Tekashi 6ix9ine ofreció unas breves declaraciones a la prensa y comentó que se sentía bien por estar en libertad, así sea provisional.

Además, le envió un mensaje a sus fanáticos por el apoyo que le han dado.

Acerca del incidente que ocurrió, aseguró que la persona que agredió le sacó un arma y le amenazó a su familia y a él de muerte, por lo que, según indicó, tuvo que defenderse.

La nueva audiencia está pautada para el 4 de noviembre, cuando qué pasará luego de este capítulo violento.

Lili Estefan reaccionó a esta noticia y le dijo al rapero que es necesario que aprenda de estos momentos para evitar que se repitan y así pueda disfrutar de su vida sin problemas legales.

