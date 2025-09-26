Trump acude a la Ryder Cup pero Europa domina a Estados Unidos

FARMINGDALE, NY – Con extremas medidas de seguridad por la presencia de Donald Trump en el campo Bethpage Black, se completó este jueves el primer día de competición de la 45ª Ryder Cup. El equipo de Europa, liderado por el español Jon Rahm y el irlandés Rory McIlroy, tomó la delantera (5.5 vs. 2.5) a Estados Unidos, que pese al apoyo del público -y de su presidente-, sólo ganó uno de los cuatro “foursomes” de la mañana y uno de los cuatro “fourballs” de la tarde.

Rahm y el inglés Tommy Fleetwood fueron las estrellas del día, con dos victorias cada uno. El golfista vizcaíno lleva desde 2018 sin perder un partido de parejas en la Ryder Cup.

“No puedo apuntarme el crédito, he tenido compañeros fantásticos. Es un trabajo de equipo”, dijo el español nada más terminar su partido de la tarde.

Jon Rham ganó por la mañana junto a Hatton y en la tarde con Straka. Crédito: Michael Reaves/PGA of America | Cortesía

La cruz la puso el estadounidense Scottie Scheffler, número 1 del mundo, que perdió sus dos partidos. El de la mañana de pareja con Russell Henley y el de la tarde con J.J. Spaun. Scheffler, nacido en Ridgewood, New Jersey, acumula seis partidos seguidos de Ryder Cup sin ganar.

Europa arrancó “enchufada”

La acción comenzó a las 7:10 am, una hora poco habitual para una competición deportiva, pero ya decenas de miles de personas se habían desplazado hasta Long Island para seguir los cuatro “foursomes” de la mañana.

En esta modalidad, cada pareja juega con una sola bola y alterna sus golpes. Los europeos arrancaron con fuerza y se llevaron los tres primeros puntos con comodidad, sin ni siquiera tener que jugar los tres últimos hoyos en ninguno de esos partidos, debido a la ventaja acumulada.

Miles de espectadores llegaron al parque estatal Bethpage antes del amanecer para no perderse el comienzo de la Ryder Cup. Crédito: Darren Carroll/PGA of America | Cortesía

Los estadounidenses Bryson DeChambeau y Justin Thomas hicieron birdie en el primer hoyo contra Rahm y Tyrrell Hatton. Pero después los europeos no cedieron un solo hoyo más. Igualmente contundentes fueron los triunfo de Matt Fitzpatrick y Ludvig Åberg sobre Scheffler y Henley, y de McIlroy y Tommy Fleetwood -con cinco birdies- sobre Collin Morikawa y Harris English.

Fue la primera vez en los 98 años de historia del torneo que el equipo europeo ganó los tres primeros partidos como visitante.

Patrick Cantlay y Xander Schauffele lograron evitar lo que hubiera sido un aún más trágico 4-0 -como el que recibieron como visitantes en Roma en 2023- y anotaron el primer punto para los locales justo antes del mediodía, cuando el presidente Trump llegaba al campo.

Scheffler y Spaun (EEUU) saludan a Trump al pasar hacia el tee del hoyo 1. Jon Rahm y Straka (Europa) ni le miran. #RyderCup2025 pic.twitter.com/UR4ZbgsiL9 — Rafael Cores (@rafacores) September 26, 2025

Más aplausos que abucheos para Trump

El mandatario fue presentado junto a las gradas situadas frente a la salida del hoyo 1 y el green del 18. Trump recibió más aplausos que abucheos, al revés de lo ocurrido en la final del US Open de tenis hace tres semanas. A continuación sonó el himno nacional y arrancó la segunda parte de la jornada: los “fourballs”.

En esta modalidad, que también se juega por parejas, cada golfista utiliza una bola, pero sólo cuenta la mejor de cada dúo para decidir qué equipo gana el hoyo.

Rahm, impecable todo el día, destrozó junto a Sepp Straka a la pareja estadounidense formada por Scheffler y Spaun.

Scottie Scheffler tuvo un mal comienzo de Ryder Cup. Crédito: Michael Reaves/PGA of America | Cortesía

Las penurias de Scheffler recuerdan a otro número 1, Tiger Woods. Entre 1997 y 1999, “El tigre” no ganó en seis partidos seguidos de Ryder Cup, y tampoco logró victoria en sus últimos ocho encuentros de 2012 y 2018.

En el resto de partidos de la tarde, Fleetwood y Justin Rose sumaron otra victoria para los europeos, que sólo perdieron un partido y empataron otro. Al final del día, 5.5 puntos para Europa por 2.5 de Estados Unidos.

El equipo que ha terminado líder al final del primer día ha ganado las últimas cinco Ryder Cups. Los europeos retendrán el trofeo ganado hace dos años en Roma si alcanzan 14 puntos.