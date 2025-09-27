Club Puebla en riesgo de continuar en la Liga MX

La afición del Club Puebla ha recibido un duro golpe. Lo que parecía una simple transacción de propiedad, con la venta del equipo a los dueños de Grupo Orlegi, ha encendido las alarmas sobre el futuro de la institución.

Las regulaciones actuales de la Liga MX prohíben que un mismo grupo empresarial sea dueño de más de un equipo en la máxima categoría, y Grupo Orlegi, liderado por Alejandro Irarragorri, ya tiene bajo su control a Atlas F.C. y Santos Laguna.

Esta situación, sumada a la reciente aprobación de un nuevo formato de liga con más participantes, ha creado el escenario perfecto para que el equipo de la “Franja” sea el que pague los platos rotos.

La expansión de la liga y el destino de la franquicia

El nuevo plan de la Liga MX contempla la inclusión de dos equipos de expansión a partir de la temporada 2026-27: uno en Chihuahua F.C. y otro en Hermosillo, Sonora.

Es aquí donde reside el peligro para el Club Puebla. Para cumplir con las reglas de la liga, la opción más plausible para Grupo Orlegi es transferir la franquicia del equipo a una de estas nuevas sedes, dejando a la capital poblana sin un representante en la élite del fútbol mexicano.

De confirmarse, esta reubicación no se trataría de un descenso, sino de un movimiento de la franquicia, un procedimiento que, aunque polémico, ya tiene un historial en el fútbol mexicano. Para los aficionados, sin embargo, el resultado es el mismo: la desaparición de su equipo en su ciudad y el fin de una larga tradición futbolística.

La historia del Club Puebla, con sus momentos de gloria y sus luchas, parece estar llegando a su fin, no por un mal desempeño deportivo, sino por decisiones ajenas a la cancha.

