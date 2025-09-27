José de Jesús Corona asegura que su retiro no es una decisión sencilla

El guardameta de los Xolos de Tijuana, José de Jesús Corona, ya sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro oficial del fútbol durante una ceremonia de despedida que se llevará a cabo en la Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX; en este último encuentro pretende agradecer a toda la hinchada de los equipos en los que participó como parte de su carrera profesional por haberle permitido poder ser una pieza fundamental en cada una de dichas instituciones.

Estas declaraciones las realizó el portero durante una entrevista exclusiva para TUDN, donde destacó que representa un momento de mucho sentimiento para él debido a que es el fin de una carrera de 22 años dentro de las canchas; aunque reconoció que ya es momento de darle paso a nuevas figuras para que puedan brillar bajo los tres postes.

José de Jesús Corona durante el partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Tuzos del Pachuca y los Xolos de Tijuana. Foto: Imago7/ Elizabeth Hernández

“Sentimientos encontrados, se acaba una carrera de 22 años, le ponemos fin, por un lado me lleva la nostalgia, no seguiremos entrenando, jugando en el día a día, contento del aprendizaje que me dejó esta hermosa carrera y el agradecimiento a la gente, apoyando, respaldando, finalmente estaremos ya con la familia”, expresó.

“Sí, el plan es iniciar como titular, no sabemos el tiempo todavía, van a ser solo unos minutos, algo simbólico, se habló con Jorgealberto de esa posibilidad, abiertos a que decidiera el tiempo, estamos por decidir cuánto tiempo jugamos y agradecido”, agregó Corona en sus declaraciones.

El meta mexicano explicó que la decisión de retirarse del fútbol en el partido que tendrán los Xolos de Tijuana ante la Máquina de Cruz Azul es también como una forma de agradecer y despedirse del equipo en el que militó durante 14 años de su vida profesional y en los que logró convertirse en todo un referente; este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Caliente este 28 de septiembre y espera que sea bastante emotivo.

José Antonio Rodríguez y José de Jesús Corona, durante el partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Foto:

“Fueron 14 años en Cruz Azul, vivimos de todo, disfrutamos, lloramos, fue una montaña rusa, pero agradecidos con la afición, directiva, unas otras, entregado al máximo con la institución de Cruz Azul, escogí el partido, Tijuana va a ser mi último equipo y Cruz Azul marcó mi carrera, es el momento en el que puedo estar más cerca, será un bonito gesto y para despedirme de todas las aficiones”, dijo.

“Me voy tranquilo, he entregado todo al futbol, nos vamos tablas y agradecido por la oportunidad y la dicha de ser jugador profesional. Hice el curso (de Director Técnico), también de gestión deportiva, veremos qué rumbo tomar”, concluyó José de Jesús Corona en la entrevista al afirmar que no siente que le debe nada al fútbol y que cumplió con todos sus objetivos.

