Sergio Ramos pide perdón a la hinchada tras derrota de Rayados

Rayados de Monterrey vivió este jueves una de sus noches más complicadas del torneo Apertura 2025 de la Liga MX al ser vapuleado por los Diablos Rojos de Toluca con un contundente 6-2 en el Estadio Nemesio Diez durante la Jornada 10 de esta competencia. Más allá del marcador, el gran señalado fue Sergio Ramos, protagonista de una acción que pudo cambiar el rumbo del partido.

Cuando Rayados tenía la ventaja y la posibilidad de ponerse 2-0 arriba, el defensor español decidió ejecutar su disparo desde los once pasos con un estilo “a lo Panenka”; la jugada terminó en manos del portero escarlata y se convirtió en el inicio de la reacción de los dirigidos por Antonio Mohamed, quienes no perdonaron y remontaron con una exhibición ofensiva.

Tras el descalabro, Ramos utilizó sus redes para reconocer el golpe anímico que representó la derrota, pero también para recalcar que el tropiezo no cambiará los objetivos trazados por el club para poder luchar por el título de campeón del torneo azteca.

Toluca, Estado de México, 24 de septiembre de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Diablos Rojos del Toluca y los Rayados del Monterrey, realizado en el estadio Nemesio Diez. Foto: Imago7/ Jesús Esquivel

“Todas las derrotas duelen, pero la de ayer fue especialmente dura. El camino hacia el objetivo nunca es recto, siempre tiene curvas, pero no debemos permitir que nos desvíen de nuestra meta. La clave no es no caerse, que es casi imposible; la clave es cómo nos levantamos”, detalló el español a través de una publicación en sus redes sociales.

Con un tono de reflexión, el campeón del mundo con España insistió en que lo importante ahora es demostrar con hechos y no con palabras, pensando ya en el duelo frente a Santos.

“No es momento de más palabras, sino de hechos que demuestren el cambio. Un punto de inflexión serio para volver a hacer las cosas como sabemos hacerlas. Nuestro foco sigue siendo claro. La banda está fuerte, firme y siempre unida. El sábado nos vemos de nuevo”, agregó.

— Sergio Ramos (@SergioRamos) September 25, 2025

La lectura de Mohamed

Curiosamente, la falla de Ramos no pasó desapercibida para Antonio Mohamed debido a que el estratega de Toluca anticipó el cobro e instruyó a su equipo para que el arquero Hugo González permaneciera en el centro de la portería. La estrategia funcionó, ya que Jesús Angulo le transmitió la indicación al guardameta, y el penal terminó siendo atajado sin esfuerzo.

Ese error se convirtió en el punto de quiebre de un encuentro que los Rayados nunca pudieron retomar, mientras que Toluca capitalizó cada oportunidad para firmar una goleada histórica y sumar tres puntos valiosos que los acercan al liderato.

Ahora el Toluca igualó a Rayados de Monterrey en el segundo luar de la tabla de posiciones con un total de 22 puntos acumulados y se ponen mucho más cerca de la Máquina de Cruz Azul, que tiene dos puntos de ventaja en el liderato del torneo.

