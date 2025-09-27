Maduro reacciona al cierre de su cuenta de YouTube: “Imbéciles imperialistas”

Nicolás Maduro aseguró este viernes sigue teniendo audiencia por YouTube y denunció la “censura” que le impuso la plataforma que sacó del aire su canal oficial.

“Ahora, a pesar de la censura de YouTube, la gente me ve por YouTube, me siguen viendo por YouTube, los dueños de YouTube fracasaron”, indicó el dirigente en un acto por el vigésimo aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Maduro calificó de “imbéciles imperialistas” a los dueños de la plataforma estadounidense.

“Quiten todas las cuentas de mí que les dé la gana, imbéciles, imbéciles imperialistas, nos sabe a casabe (no importa) lo que ustedes hagan, la gente nos sigue oyendo y viendo, así sea en las paredes aparecen las palabras de nuestra revolución triunfante”, añadió.

Maduro felicitó, de forma irónica, al que tomó la decisión de cancelar su canal de YouTube.

“Sigan con la censura, los felicito, a los que tomaron la decisión, felicitaciones, un bono de productividad por imbéciles”, insistió.

La cuenta de Maduro aparece en los motores de búsqueda, pero al ingresar a YouTube se lee un mensaje en el que se informa: “Esta página no está disponible” y se pide disculpas por “las molestias”.

El medio multiestatal Telesur reportó que el canal fue eliminado “sin explicaciones”.

Este hecho se conoció en medio de la tensión entre el régimen y Washington por el despliegue naval estadounidense en el Caribe para combatir el narcotráfico, pero que Maduro ha denunciado como un intento de cambio político en su país.