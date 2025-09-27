Recuperación de Toño Mauri: estará en la boda de su hijo tras problemas de salud

Toño Mauri ha tenido ciertas dificultades de salud desde el año 2020 y hace poco tuvo una infección en los pulmones. Además, recordemos que él tiene un trasplante doble en esa parte de su cuerpo; sin embargo, ahora pudo recibir una buena noticia por parte de los especialistas en el área de la salud, y es que podrá asistir a la boda de su hijo, razón por la cual se encuentra muy feliz de saber que compartirá este momento con él.

“Me dicen los doctores que voy a poder bailar, que voy a poder cantar, que voy a poder estar con él y, pues para mí, es muy importante porque son las fechas importantes en la vida de todas las personas, que se quedan para siempre”, se sinceró en Ventaneando.

El reconocido actor de telenovelas mexicanas siempre ha expresado lo satisfecho que se siente al poder compartir grandiosos momentos al lado de sus hijos; en esta oportunidad, no es la excepción, ya que está muy feliz por poder estar en una unión tan importante, y el hecho de poder encontrarse estable de salud lo mantiene bastante entusiasmado.

“Poder estar en la boda de mi hijo, imagínate la felicidad y la emoción que me da. Simplemente, pensar en eso me hace sentir bien, me da fuerza”, mencionó al programa de entretenimiento.

Sobre su estado actual de salud, explicó que sigue bajo indicaciones de un especialista en el área de la salud, por lo cual debe seguir tomando medicina casi hasta que inicie el año 2026. Además, destacó que los sangrados que tuvo anteriormente ya disminuyeron, lo que lo mantiene bastante estable y tranquilo. Por fortuna, dejó de verse afectado en cuanto a su peso, ya que había rebajado mucho.

“Muy bien, yo sigo tomando mi tratamiento; es un tratamiento largo, es por tres meses de medicamento. Hasta ahorita ya ha sido muy positivo, ya no tengo los sangrados, ya no tengo la tos, bajé nueve kilos, he subido tres, entonces me falta todavía recuperar un par de kilos más para tener energía, tener fuerza”, dijo sobre cómo se encuentra en este momento.

