Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del sábado, 27 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más seguidas en República Dominicana, con sorteos diarios que brindan a los jugadores la posibilidad de conseguir premios de millones de dólares. Si te gustaría participar en esta lotería o sencillamente quieres estar al tanto de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Mira aquí los resultados de hoy sábado, 27 de septiembre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres ver los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio correcto. Ahora mismo, te traemos los últimos resultados de los últimos sorteos:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del sábado 27 de septiembre

Loto Más: 10

Super Más: 04

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del sábado 27 de septiembre

Los números ganadores son: 69 69 80

SÚPER KINO TV | Números ganadores del sábado 27 de septiembre

Los números ganadores son: 35 22 18 73 68 03 07 55 74 54 36 51 20 10 71 43 38 16 78 61

LOTTO POOL | Números ganadores del sábado 27 de septiembre

Los números ganadores son: 03 06 15 16 24

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del sábado 27 de septiembre

Los números ganadores son: 10 30 41

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, debes comprar un ticket en cualquiera de los sitios de venta autorizados. El boleto tendrá una serie de números que tendrás que decidir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás efectuar la cantidad de jugadas que se desee.

Una vez que hayas seleccionado tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que tienes que guardar a buen seguro. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para obtener tu premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarte el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo cada día en distintos momentos del día. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, que otorga a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes seleccionar seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, ganarás el premio mayor.

También puedes ganar premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El Loto Pool consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan acertado cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se realiza todos los días a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

