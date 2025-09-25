Joshua Jahn planeó en solitario el tiroteo contra ICE en Dallas, según el FBI

El FBI confirmó este jueves que Joshua Jahn, de 29 años, actuó en solitario en el ataque armado contra las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, donde un inmigrante murió y otros dos resultaron heridos de gravedad.

El tirador, que también falleció por una herida autoinfligida, había adquirido legalmente el rifle de cerrojo utilizado en la agresión.

Las investigaciones preliminares apuntan a que Jahn planificó el atentado con meses de anticipación.

Según explicó el agente del FBI Joe Rothrock, el atacante recopiló información sobre las direcciones de las oficinas de ICE en Dallas y monitoreó aplicaciones que rastrean la presencia de agentes en la zona. Las balas alcanzaron una camioneta que transportaba detenidos, pero no lograron herir a empleados de la agencia.

En los manuscritos hallados tras el ataque, Jahn dejó claro que su objetivo era “causar daño” y sembrar temor entre los funcionarios de ICE. Una de las notas, citada por la fiscal del Distrito Norte de Texas, Nancy Larson, decía: “sí, fui solo yo y mi cerebro”.

Sin evidencias de posición política

Según la fiscal, no existen pruebas de que el hombre perteneciera a algún grupo político u organización, lo que contradice las declaraciones del presidente Donald Trump, quien señaló a la izquierda radical como responsable.

Familiares y antiguos compañeros declararon a medios locales que Jahn nunca expresó opiniones políticas ni mencionó a ICE en conversaciones previas. Los investigadores tampoco han encontrado vínculos con inmigrantes detenidos ni con otras agencias federales.

Como parte de su plan, el agresor habría borrado rastros digitales y eliminado datos de sus dispositivos electrónicos, dejando incluso un mensaje en el que deseaba “buena suerte” a quienes intentaran seguir su rastro.

Las autoridades aún no han revelado la identidad del migrante fallecido ni de los dos heridos, a la espera de notificar a sus familiares y a los gobiernos de sus países de origen.

Con información de EFE.

