Adams sobre si seguirá en la carrera por la alcaldía: “Tomaré la decisión correcta para la ciudad”

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, no se comprometió a extender su campaña de reelección hasta el día de los comicios y dijo que tomará la “decisión correcta para la ciudad de Nueva York”.

Por semanas, Adams se ha enfrentado a rumores de que podría retirarse de la carrera para impulsar al exgobernador, Andrew Cuomo, frente al candidato demócrata, Zohran Mamdani, asambleísta estatal.

Por su parte, el presidente Donald Trump declaró a los medios de comunicación a inicios de este mes: “Me gustaría ver a dos personas retirarse“. Poco después, Adams, desafiante, brindó una rueda de prensa en la que afirmó que seguiría en la contienda y que no había recibido ninguna “oferta formal” de la Casa Blanca.

Pero en su entrevista del sábado, el alcalde lamentó la cobertura mediática de su campaña, alegando que perjudicó su capacidad de montar una campaña competitiva, informó NBC News.

“Si alguien informa constantemente, incluso cuando dices lo contrario, que abandonas la contienda al día siguiente, pierdes a tus financiadores y donantes. Por eso ha sido un verdadero reto para mí recaudar el dinero que necesito para postularme”, dijo Adams.

“¿La verdadera agenda es cubrirme a mí de la misma manera que cubren a los otros candidatos o es socavar mi campaña?”

Cuando el presentador, el reverendo Al Sharpton, respondió cuestionándole al alcalde si “no había ninguna circunstancia” bajo la cual Adams se retiraría de la carrera, él respondió lo siguiente: “No, no puedo decir eso”.

“Me he estado reuniendo con mi equipo, definiendo nuestros planes y viendo cómo conseguir el dinero para hacer los comerciales, los correos y pagar a nuestro equipo y personal”, expresó.

“Tenemos que tomar la decisión correcta. Tomaré la decisión correcta para la ciudad de Nueva York, una ciudad que amo”, agregó.

