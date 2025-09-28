Amazon Prime: así será el reembolo a clientes afectados por inscripción engañosa

Amazon alcanzó un acuerdo histórico con la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, comprometiéndose a pagar $2.5 mil millones para resolver acusaciones de prácticas engañosas que inducían a los consumidores a inscribirse en Amazon Prime y dificultaban la cancelación.



De ese monto, $1.5 mil millones se destinarán a reembolsos directos a clientes, convirtiéndose en el mayor acuerdo de la FTC y el segundo mayor reembolso en la historia.

Según la FTC, unos 35 millones de clientes podrían ser elegibles para recuperar parte de sus pagos, luego de que la compañía utilizara “trampas de suscripción sofisticadas” para inscribir usuarios sin su pleno consentimiento.

¿Quiénes son elegibles?

Personas que se inscribieron en Amazon Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 .

. Clientes que intentaron cancelar su suscripción sin éxito durante ese periodo.

Monto y modalidad de los reembolsos

Los pagos automáticos alcanzarán hasta $51 por cliente , para quienes utilizaron no más de tres beneficios Prime durante el primer año y se registraron mediante procesos cuestionados, incluyendo páginas de Universal Prime, Prime Video, envío o pago único .

, para quienes utilizaron durante el primer año y se registraron mediante procesos cuestionados, incluyendo páginas de . Quienes hayan usado más beneficios podrán presentar un reclamo formal a Amazon para acceder al reembolso.

a Amazon para acceder al reembolso. En caso de que los fondos no alcancen para cubrir a todos los solicitantes, los pagos se realizarán de manera prorrateada.

Cómo presentar un reclamo

Amazon notificará a los clientes elegibles por correo electrónico o postal cuando comience el proceso de reclamación.

cuando comience el proceso de reclamación. Los clientes tendrán 180 días para enviar su formulario por correo electrónico, postal o a través de un sitio web específico que será publicado en amazon.com y en la página de Amazon Prime.

¿Cuándo llegarán los reembolsos?

Los pagos automáticos comenzarán dentro de los 90 días posteriores a la aprobación final del acuerdo por la corte .

. Los reembolsos por reclamación formal se emitirán después de los pagos automáticos, según la revisión de elegibilidad y el monto total de la membresía.

Este acuerdo histórico no solo marca un precedente en la industria del comercio electrónico, sino que también ofrece a millones de consumidores la posibilidad de recuperar fondos tras prácticas cuestionables en las suscripciones de Amazon Prime.

