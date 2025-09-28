New York City FC VS. New York Red Bulls: argentino marca el tercer gol más rápido en la historia del derby

El Clásico de Hudson River Derby siempre estará cargado de tensión y rivalidad. La noche del pasado sábado en la Red Bull Arena de New Jersey, el argentino Nicolás Fernández Macau se convirtió en leyenda al anotar el tercer gol más importante en la historia del New York City FC, sellando una victoria inolvidable 2-3 ante New York Red Bulls.

Al minuto 2, a los 120 segundos, Macau abrió el marcador. El sudamericano recibió un pase filtrado de Justin Haak, se perfiló desde el borde del área y sacó un zurdazo cruzado que venció al arquero Carlos Coronel. Gol de vestuario, gol de impacto y el tercero más rápido en el Hudson River Derby.

El tanto del argentino se posiciona por detrás del anotado en 2023 por el delantero costarricense Alonso Martínez rompió todos los récords en la Leagues Cup al marcar a los 14 segundos del inicio y uno convertido por Alexandru Mitriță vs. FC Cincinnati en 2020 a los 30 segundos.

Toda acción tiene una reacción y 21 minutos después el conjunto local despertó con una jugada rápida por derecha. Choupo-Moting asistió a Hall, quien definió con clase ante la salida del arquero. Fue su primer gol en la temporada, y llegó en el momento justo para equilibrar el partido.

El partido se tornó de ida y vuelta y solo tres minutos después, NYCFC volvió a golpear. Raúl Gustavo filtró un pase al corazón del área y Andrés Perea, con frialdad, definió al segundo palo.

Al medio tiempo los visitantes se fueron con la ventaja, pero nada más empezar el segundo tiempo se dio otro gol de vestuario. Ahora sería Emil Forsberg con un remate desde fuera del área que se desvió levemente en un defensor y firmó el empate a dos.

Al 65’ el líder, el capitán de New York City, Thiago Martins, se elevó en un córner y conectó un cabezazo letal. El balón entró pegado al poste, imposible de detener. Los visitantes sellaron el 2-3 con el que se llevaron la victoria en el Clásico de Hudson River Derby.

De Argentina a hacer historia en la Gran Manzana

Nicolás Fernández Macau nació en Argentina y se formó en las divisiones juveniles de San Lorenzo de Almagro, donde debutó profesionalmente el 14 de noviembre de 2020 en una victoria 4-1 frente a Aldosivi.

En 2022, Fernández Mercau fue transferido al Elche CF de España, donde jugó tres temporadas. Fue parte del equipo que logró el regreso del Elche a la primera división española.

El 11 de julio de 2025, NYCFC anunció su fichaje como Jugador Franquicia, proveniente del Elche CF. Firmó contrato hasta diciembre de 2029, convirtiéndose en el décimo jugador franquicia en la historia del club. Fernández Mercau llegó para reforzar el mediocampo junto al capitán Thiago Martins.

“Sabía que era un partido especial, pero no imaginé que mi gol tendría este impacto. Es un honor estar en la historia del club”, declaró el jugador tras el encuentro, visiblemente emocionado.



