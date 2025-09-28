Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del domingo, 28 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos diarios que dan a los participantes la posibilidad de conseguir premios de millones de dólares. Si quieres participar en sus sorteos o simplemente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para ver más información.

Comprueba aquí la combinación ganadora de hoy domingo, 28 de septiembre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio perfecto. Ahora mismo, te dejamos con los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del domingo 28 de septiembre

Los números ganadores son: 66 49 18

SÚPER KINO TV | Números ganadores del domingo 28 de septiembre

Los números ganadores son: 64 49 70 05 17 30 37 22 62 11 20 44 06 66 23 19 78 61 13 08

LOTTO POOL | Números ganadores del domingo 28 de septiembre

Los números ganadores son: 12 13 25 28 30

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del domingo 28 de septiembre

Los números ganadores son: 17 36 28

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de comprar un ticket en cualquiera de los puntos de venta autorizados. Tu boleto tendrá una serie de números que tendrás que elegir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes efectuar la cantidad de jugadas que quieras.

Tras haber elegido tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que debes guardar a conciencia. Si ganas un premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para obtener tu premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarte el acumulado acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo todos los días a diferentes horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, ya que ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor es tuyo.

También puedes lograr premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Buena señal! Tus posibilidades de ganar dinero no se acabarán tan fácil

El sorteo consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos jugadores que hayan elegido cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo cada día a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria