Tres niños de Ohio rescatados de su madre que no los alimentaba: el mayor pesaba 30 libras

Una pareja del condado de Hamilton fue arrestada después de que la policía descubriera que tres niños se encontraban desnutridos y con marcas físicas en el cuerpo. El niño de 9 años, tan solo pesaba 30 libras y sufrió de un paro cardiaco cuando fue atendido por los servicios médicos.

La madre de los menores, Angel Holland, de 32 años, y su novio Aaron Stalling, de 34, fueron arrestados y acusados cada uno de tres cargos por agresión criminal y poner en peligro a un niño.

El niño mayor dejó de respirar

La policía de Elmwood Place recibió una llamada de emergencia con relación a un niño que no respiraba, el novio de la madre dijo al operador: “Mi hijo no respira o le cuesta respirar”, según la grabación del 911 publicada por WHSV.

Según el informe oficial, Stalling se escuchaba muy tranquilo diciendo que el niño no respiraba, y cuando le preguntaron cuánto tiempo llevaba así, él dijo que 5 minutos, afirmó que lo revisó y vio que su pecho se movía, pero que parecía hacerlo con dificultad.

El niño sufrió un paro cardiaco

Al poco tiempo, los servicios de emergencia llegaron al domicilio de la familia y encontraron al niño inconsciente, durante la atención le dio un paro cardiaco y le dieron reanimación para trasladarlo de inmediato a un hospital.

Los paramédicos dijeron en la declaración que el niño pesaba solo 30 libras (13 kg) y su temperatura corporal era de menos de 80 grados.

En el hospital, los médicos confirmaron el peso del niño y diagnosticaron que estaba gravemente enfermo con desnutrición severa. Dos niños más que se encontraban en la casa de 6 y 8 años, también fueron trasladados al hospital, y presentaban desnutrición.

Fueron torturados

La madre expresó que ella tenía la custodia de los niños desde 2020. En la denuncia penal, describió WHSV, que la pareja “torturó o abusó cruelmente” del niño y sus hermanos, de 6 y 8 años. Lo que resultó en graves daños físicos”.

La madre fue interrogada por los oficiales de policía y les dijo que el niño “se quejó de dolor de estómago tres días antes y admitió no haber buscado atención médica para él después de una caída reciente”, escribió un investigador de la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton, publicó WLWT.

Encontraron cuerdas y toallas sucias en la casa

Las autoridades le dijeron a la pareja la condición del niño, a lo que Stalling respondió :“lo alimentamos”. El peso promedio y aproximado de un niño de 9 años es de entre 50 y 70 libras (23 a 32 kg).

Tras una orden de registro, los oficiales encontraron cuerdas elásticas, toallas sucias, un cinturón que apuntaba a que los niños había sido golpeados y amarrados.

La pareja se encuentra bajo custodia y un juez del condado de Hamilton fijo una fianza de $600,000 para cada uno y tienen que mantenerse alejados de las tres víctimas. El caso será revisado por un gran jurado el 3 de octubre.

