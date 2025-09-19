Encuentran restos que podrían ser del padre que mató a sus tres hijas en Washington

La Oficina del Sheriff del Condado de Chelan en Washington informó que encontraron restos humanos, que podría ser de Travis Decker, el padre que es señalado como el responsable de matar a sus tres hijas, cuyos cuerpos fueron hallados en un campamento en junio.

“Durante la búsqueda se localizaron restos humanos en una zona boscosa remota al sur de la ciudad de Leavenworth. Aunque aún no se ha confirmado la identificación positiva, las conclusiones preliminares sugieren que los restos pertenecen a Travis Decker”, declaró la oficina del sheriff.

Realizrán exámenes y análisis de ADN

Las autoridades tendrán que realizar los exámenes correspondientes, entre ellos análisis de ADN para confirmar si pertenece el cuerpo al exsoldado, que era buscado, luego de encontrar los restos de sus tres hijas.

“La Oficina del Sheriff está procesando actualmente la escena con la ayuda del equipo de respuesta a la escena del crimen WSP, para ser seguido con el análisis de ADN”.

Hallaron los cuerpos de las tres niñas

La búsqueda de Travis Decker, de 32 años, inició los primeros días de junio, cuando un agente del sheriff encontró su camioneta en un campamento a las afueras de Leavenworth, y dentro de ella a sus tres hijas: Paityn Decker, de 9 años, Evelyn Decker, de 8 años, y Olivia Decker, de 5 años.

Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas, después de que Decker pasó por ellas a la casa donde vivían con su madre para una visita programada.

Travis Decker fue soldado de infantería en el Ejército desde marzo de 2013 hasta julio de 2021 y estuvo desplegado en Afganistán durante cuatro meses en 2014. Recibió entrenamiento en navegación, supervivencia y otras habilidades. Según informaron, no tenía un domicilio fijo, a veces pasaba tiempo en moteles.

La investigación está abierta

Detectives, rescatistas y oficiales buscaron en distintos lugares para localizar Travis. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $20,000 dólares por información que condujera a su captura.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Chelan ha estado en contacto con la familia Decker y les está proporcionando apoyo y actualizaciones a medida que avanza la investigación y están pidiendo privacidad continua y respeto por la familia”, compartió el sheriff.

Las autoridades señalaron que proporcionarán nuevas actualizaciones a medida que se disponga de más información mediante el examen forense y la investigación en curso para conocer cómo sucedió la muerte de Travis.

Sigue leyendo: